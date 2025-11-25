Bドラフト2026コンバインは12月18日に初開催決定… 最大50名程度が能力測定や練習試合など参加

　Bリーグは11月25日、来年1月に初開催される「B.LEAGUE DRAFT 2026（Bドラフト2026）」のキービジュアルと、志望選手が集う「B.LEAGUE DRAFT 2026 COMBINE（Bドラフト2026コンバイン）」の開催日が12月18日に決まったと発表した。


　Bリーグドラフトは、来年秋から始まる新B1「B.PREMIER（Bプレミア）」の創設にあわせて導入される新制度。Bプレミア入りへ向けたドラフト参加を希望する選手の志望届提出期間は9月1日から12月19日までで、現時点で31名がドラフト志望届を提出している。


　12月18日に開催されるドラフトコンバインは、フィジカルやスキルテスト、スクリメージ（練習試合）を通じてドラフト志望選手が実力をアピールすると同時に、Bプレミアのクラブが指名判断の材料を得る場。志望届を提出した最大約50名程度が参加予定で、ウイングスパンやジャンプ力などリーグ統一の測定項目に体重などを加えたフィジカルテスティングも行われる。


　コンバインの終了後は、12月19日に志望届の提出が締め切られ、12月22日にドラフト参加クラブによる指名順抽選『Bリーグドラフト2026ロッタリー』を実施。来年1月29日にBドラフト2026が開催される。


◆▼今後のドラフト関連スケジュール

12月1日　ユース優先交渉期間最終日

12月18日　Bドラフト2026コンバイン

12月19日　志望届提出〆切

12月22日　ドラフト参加クラブ発表

12月22日　Bドラフト2026ロッタリー（指名順抽選）

1月29日　Bドラフト2026


