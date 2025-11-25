日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、11月25日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。大谷翔平選手のホームランボールの落札額に「もっと行くかと思った」と語った。



安村直樹アナがトピックスとして、MLBの大谷翔平選手が放った歴史的ホームランボールが、アメリカに拠点を置く大手スポーツ・コレクション専門のオークション会社「SCPオークション」で高額落札されたと紹介。ナ・リーグ優勝決定シリーズのブルワーズ戦・第4戦で、大谷選手が放った場外ホームランが27万ドル（約4229万円）で落札されたという。



水卜麻美アナはこのニュースに「へえええ！もっと行くかと思った。もう、わかんなくなってるかもしれない」と大谷の偉業に金銭感覚が追いつかない様子を見せた。