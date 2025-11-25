リサとガスパール×明治屋ストアーが初コラボ！横顔型マシュマロや泉屋クッキー缶、ショッパーバッグが数量限定で登場
とびきりキュートなパリの住人「リサとガスパール」が、老舗スーパーマーケット「明治屋」と初コラボレーション！リサとガスパール日本語版出版25周年と明治屋創業140周年という、ダブルアニバーサリーを記念した限定商品が、2025年11月19日より明治屋ストアー各店で発売された。
【画像】クッキー缶などほかのアイテムも見る
今回登場するのは、リサとガスパールの横顔をモチーフにしたマシュマロ、老舗菓子店「泉屋東京店」とのトリプルコラボによるオリジナルクッキー缶、そしてオリジナルデザインのリサイクルショッパーバッグの3アイテム。さらに全商品がセットになったお得な「周年記念オリジナルセット」も用意されている。
■リサとガスパールの横顔がキュート！ふわもち食感マシュマロ
「リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー＆ヨーグルト風味」(324円)は、リサとガスパールの横顔をイメージしたマシュマロ。甘酸っぱいラズベリーと爽やかなヨーグルトの風味が絶妙にマッチし、ふわもち食感がたまらない。パッケージに散りばめられたラズベリーのイラストも華やかで、思わず手に取りたくなるかわいさだ。
■老舗「泉屋東京店」とのトリプルコラボの特製クッキー缶
「泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶」(1620円)は、1927年に日本で初めてクッキーを販売した老舗「泉屋」とのトリプルコラボレーション商品。缶のフタには、泉屋の代表的なクッキー「リングターツ」を持ったリサとガスパールの愛らしいデザインが施されている。
中身も豪華で、フタと同じデザインのプリントクッキー1枚、リサとガスパールをイメージしたクッキー各2枚、リングターツを含む泉屋の人気クッキー5枚の計10枚入り。食べ終わった後も、缶は小物入れとして大活躍間違いなし。
■ペンキで描いた「MEIDI-YA」デザインが楽しい！リサイクルショッパーバッグ
リサとガスパールと明治屋のWアニバーサリーを祝した「リサとガスパール コラボリサイクルショッパーバッグ」(550円)も登場。表面にはリサとガスパールがペンキで「MEIDI-YA」と描いている遊び心あふれるデザイン、裏面にはリサとガスパール25周年ロゴがあしらわれている。両側面には、25周年ロゴのカラーに合わせた明治屋ロゴ入り。サイズはW220×H250×D120ミリで、ちょっとしたお買い物やランチバッグ、おでかけのサブバッグとしても使いやすい。
■全部そろえたい人必見！お得な周年記念オリジナルセット
マシュマロ、クッキー缶、ショッパーバッグの3つがすべて揃う「周年記念オリジナルセット」(2160円)は、限定数1500個の特別なセット。単品で購入するよりも334円もお得になっており、リサとガスパールファンなら絶対に見逃せない！
■購入前に取扱店舗を要チェック！
商品によって取り扱い店舗が異なるため、お目当ての商品がある人は事前確認が必須。
【各商品の取扱店舗】
・マシュマロ：明治屋ストアー全店
・クッキー缶：明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー、渋谷ストアー、名古屋名駅ストアーを除く)
・ショッパーバッグ：明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー、名古屋名駅ストアーを除く)
・周年記念オリジナルセット：明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー、立川ストアー、名古屋名駅ストアー、神戸ストアーを除く)
数量限定のため在庫がなくなり次第終了となるので、気になるアイテムがある人は早めに店舗へ足を運んでみて。店頭在庫については、直接各店舗に問い合わせてもらうのが確実だ。
※店舗により、完売している場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
【画像】クッキー缶などほかのアイテムも見る
■リサとガスパールの横顔がキュート！ふわもち食感マシュマロ
「リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー＆ヨーグルト風味」(324円)は、リサとガスパールの横顔をイメージしたマシュマロ。甘酸っぱいラズベリーと爽やかなヨーグルトの風味が絶妙にマッチし、ふわもち食感がたまらない。パッケージに散りばめられたラズベリーのイラストも華やかで、思わず手に取りたくなるかわいさだ。
■老舗「泉屋東京店」とのトリプルコラボの特製クッキー缶
「泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶」(1620円)は、1927年に日本で初めてクッキーを販売した老舗「泉屋」とのトリプルコラボレーション商品。缶のフタには、泉屋の代表的なクッキー「リングターツ」を持ったリサとガスパールの愛らしいデザインが施されている。
中身も豪華で、フタと同じデザインのプリントクッキー1枚、リサとガスパールをイメージしたクッキー各2枚、リングターツを含む泉屋の人気クッキー5枚の計10枚入り。食べ終わった後も、缶は小物入れとして大活躍間違いなし。
■ペンキで描いた「MEIDI-YA」デザインが楽しい！リサイクルショッパーバッグ
リサとガスパールと明治屋のWアニバーサリーを祝した「リサとガスパール コラボリサイクルショッパーバッグ」(550円)も登場。表面にはリサとガスパールがペンキで「MEIDI-YA」と描いている遊び心あふれるデザイン、裏面にはリサとガスパール25周年ロゴがあしらわれている。両側面には、25周年ロゴのカラーに合わせた明治屋ロゴ入り。サイズはW220×H250×D120ミリで、ちょっとしたお買い物やランチバッグ、おでかけのサブバッグとしても使いやすい。
■全部そろえたい人必見！お得な周年記念オリジナルセット
マシュマロ、クッキー缶、ショッパーバッグの3つがすべて揃う「周年記念オリジナルセット」(2160円)は、限定数1500個の特別なセット。単品で購入するよりも334円もお得になっており、リサとガスパールファンなら絶対に見逃せない！
■購入前に取扱店舗を要チェック！
商品によって取り扱い店舗が異なるため、お目当ての商品がある人は事前確認が必須。
【各商品の取扱店舗】
・マシュマロ：明治屋ストアー全店
・クッキー缶：明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー、渋谷ストアー、名古屋名駅ストアーを除く)
・ショッパーバッグ：明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー、名古屋名駅ストアーを除く)
・周年記念オリジナルセット：明治屋ストアー各店(仙台藤崎ストアー、立川ストアー、名古屋名駅ストアー、神戸ストアーを除く)
数量限定のため在庫がなくなり次第終了となるので、気になるアイテムがある人は早めに店舗へ足を運んでみて。店頭在庫については、直接各店舗に問い合わせてもらうのが確実だ。
※店舗により、完売している場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre