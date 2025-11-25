背負いやすさと収納力のバランスが絶妙！【ザノースフェイス】の高機能バックパックがAmazonで販売中！
通勤もアウトドアもこれ一つ！【ザノースフェイス】の多機能リュックが頼れる理由とは、Amazonで販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパック（リュック）。背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保。ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術で仕上げている。
アウトドアから通勤まで幅広く対応できる33L容量の中型サイズで、使い勝手と収納力を両立している。
背骨への負担を軽減するスパインチャンネル構造と通気性に優れた背面パッドで、快適な背負い心地を実現している。
PCスリーブやオーガナイザーポケット、メッシュボトルホルダーなど多彩な収納機能を搭載している。
リサイクルナイロンを採用し、環境への配慮と高い耐久性を兼ね備えた設計になっている。
