今日25日は、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になっています。本州の日本海側を中心に雷雲がかかり、落雷が多数発生しています。SNSでひょうが降ったとの情報もあります。明日26日の午前中にかけても大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。

今日25日は大気の状態が非常に不安定

今日25日は、日本海に低気圧があって東へ進んでいます。上空5500メートル付近には、西日本でマイナス24℃以下、東日本や北日本でマイナス27℃以下と、この時期としては強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になっています。





本州には日本海側を中心に活発な雨雲や雷雲がかかり、落雷も多数発生しています。SNSでは西日本でひょうやあられが降ったとの情報があります。

明日26日の午前中にかけて大気の非常に不安定な状態が続く

これから明日26日の午前中にかけて、日本海側を中心に大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。竜巻などの激しい突風やひょう、落雷、急な強い雨に注意が必要です。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するようにしてください。

雷が近づいたら 家の中でやるべきこと

雷雲が近づいた場合、家の中にいても、身を守るためにやっていただきたいことが2つあります。



1つめは、窓から離れて、家の中央に避難することです。雷が鳴る時には、突風が吹くこともあり、突風によって窓ガラスが割れる恐れがあります。雷が鳴っているかどうか、外の様子が気になるかもしれませんが、窓やカーテンはしっかり閉めて、窓から離れましょう。特に、大きなガラス窓の下や周囲は、大変危険ですので、絶対に近づかないでください。



2つめは、雷が近づいたら、家電製品のコンセントを抜くことです。雷が落ちると、パソコンなどが故障する場合がありますが、それを防ぐのは簡単です。コンセントを抜くだけで、雷から家電製品を防護できます。



雷の音が聞こえなくなっても、20分くらいは、むやみに外に出ないでください。