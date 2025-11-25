¡ÚMLB¡Û¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹Éüµ¢¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¥ä·³¤«¤éFA¤Î¡È¸µMVP¡É¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ëº¬¶¯¤¤½ÐÌá¤êÀâ¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬³°Ìî¿Ø¤Î¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ
µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ê¹×¸¥¤Ç¤¤ë³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¡¢¸ÅÁãÉüµ¢¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¢£ÂåÍý¿Í¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤¬Á°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È
¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ï2017Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤È¡¢39ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡£19Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.305¡¢47ËÜÎÝÂÇ¡¢115ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥Ê¡¦¥êー¥°MVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£23Ç¯¤«¤é¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ç29ËÜÎÝÂÇ¤È·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¥ª¥Õ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥¯¥é¥¹¤Î³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤òµÞÌ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤ÎÉüµ¢Àâ¤¬Éâ¾å¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¹â³Û¡¢¤«¤ÄÄ¹´ü·ÀÌó¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãーÉüµ¢¤Î¸½¼ÂÌ£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Î¾Ú¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¡Ö¥³¥Ç¥£¤Ï¤³¤³¤Ç¿·¿Í²¦¤äMVP¤Ëµ±¤¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤Î³èÌö¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤âÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÁª¼ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Éüµ¢¤ò½ä¤ëÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î³°Ìî¿Ø¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È³°Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÆ·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥ïー¥¹¥È¤Î¥·ー¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¡£±¦Íã¤Î¼éÈ÷¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Ê¥×¥ìー¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼éÈ÷¿Ø¤Îºþ¿·¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ï³°Ìî¤ÎÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È°ìÎÝ¤ò·óÌ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤ËÈæ¤Ù¤Æ°Â²Á¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬30ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¤ÎÉüµ¢¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£