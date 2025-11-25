¥ß¥Ä¥«¥ó¤ÈÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø ³ØÀ¸¹Í°Æ¥á¥Ë¥å¡¼»î¿©Äó¶¡ ¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç
¡¡¥ß¥Ä¥«¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ê°Ê²¼¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ë¤ÈÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ô¤¦¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢11·î16Æü¡¢¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õºù¿·Ä®Å¹¡×¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¡ÖÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¡ª¥ï¥ó¥Ñ¥ó¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¥¥Ã¥·¥å¡×¤Î»î¿©Äó¶¡¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¥¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÄ´Íý¤ò¤·¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Ç´°·ë¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ£¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡ËÜÍè¤Î¥¥Ã¥·¥å¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ìó1»þ´Ö¤«¤±¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë¤¬¡¢»î¿©Äó¶¡¤·¤¿¥¥Ã¥·¥å¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ìó25Ê¬¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡£¶ñºà¤Ë¤Ï½Ü¤Î½©ºú¡¢Æî±»¡¢¤·¤á¤¸¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ï¥ß¥Ä¥«¥ó¡ÖÌ£¤Ý¤ó¡×¤ò»ÈÍÑ¡£ºÌ¤ê¤âË¤«¤ÇÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÃÏ¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀ¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¿©²Ê³ØÉô¿©²Ê³Ø²ÊÈÓÅÄ¸¦µæ¼¼½êÂ°¤Î¾®Àî¼ÓÏÂ¤µ¤ó¡Ê4Ç¯À¸¡Ë¡¢¿·Â¼ºÚ·î¤µ¤ó¡ÊÆ±¡Ë¤é¤¬¥ì¥·¥Ô¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¥¥Ã¥·¥å¡×¤òÄó¶¡¡£À¸³è¼Ô¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢¿©ºà¤òÇã¤¦¡¢ºî¤ë¡¢¿©¤Ù¤ë¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø¤´¤Ï¤ó»þ´Ö¡Ù¤ò¶¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¿©Äó¶¡¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿©¤Ø¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿©°é¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°Ãæ¤Ç¡¢¡Ö³ØÀ¸¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤Î¾ì¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ä¥«¥ó¤ÈÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¿©¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿©¡×¤ÎÉáµÚ¡¦¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ø²ñÈ¯É½¤â¼Â»Ü¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄ´Íý¤ÎÆþ¸ý¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤Î¡¢¿©ºà¤äÄ´ÍýÊýË¡¤ò¹©É×¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡×¥ì¥·¥Ô¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£