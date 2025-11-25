　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


56706.28　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55407.77　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53332.49　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
52817.42　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52488.97　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
52268.95　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51205.40　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50227.07　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50141.86　　25日移動平均線
50065.59　　均衡表基準線(日足)
49787.10　　均衡表転換線(日足)
49112.32　　6日移動平均線
49078.32　　ボリンジャー:-1σ(25日)

48659.52　　★日経平均株価25日終値

48497.26　　均衡表転換線(週足)
48271.67　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
48014.78　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47636.72　　13週移動平均線
46951.23　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46797.74　　均衡表雲上限(日足)
46250.15　　75日移動平均線
45046.38　　ボリンジャー:-1σ(13週)
44978.80　　均衡表基準線(週足)
44223.80　　均衡表雲下限(日足)
44054.36　　26週移動平均線
42456.03　　ボリンジャー:-2σ(13週)
40976.68　　200日移動平均線
39865.68　　ボリンジャー:-3σ(13週)
39837.05　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35619.75　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35119.44　　均衡表雲上限(週足)
31402.44　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　24.88(前日23.20)
ST.Slow(9日)　　22.88(前日20.78)

ST.Fast(13週)　 68.37(前日73.36)
ST.Slow(13週)　 76.07(前日83.62)

［2025年11月25日］

株探ニュース