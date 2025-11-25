

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





56706.28 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55407.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53332.49 ボリンジャー:＋3σ(25日)

52817.42 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52488.97 ボリンジャー:＋2σ(26週)

52268.95 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51205.40 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50227.07 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50141.86 25日移動平均線

50065.59 均衡表基準線(日足)

49787.10 均衡表転換線(日足)

49112.32 6日移動平均線

49078.32 ボリンジャー:-1σ(25日)



48659.52 ★日経平均株価25日終値



48497.26 均衡表転換線(週足)

48271.67 ボリンジャー:＋1σ(26週)

48014.78 ボリンジャー:-2σ(25日)

47636.72 13週移動平均線

46951.23 ボリンジャー:-3σ(25日)

46797.74 均衡表雲上限(日足)

46250.15 75日移動平均線

45046.38 ボリンジャー:-1σ(13週)

44978.80 均衡表基準線(週足)

44223.80 均衡表雲下限(日足)

44054.36 26週移動平均線

42456.03 ボリンジャー:-2σ(13週)

40976.68 200日移動平均線

39865.68 ボリンジャー:-3σ(13週)

39837.05 ボリンジャー:-1σ(26週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35619.75 ボリンジャー:-2σ(26週)

35119.44 均衡表雲上限(週足)

31402.44 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 24.88(前日23.20)

ST.Slow(9日) 22.88(前日20.78)



ST.Fast(13週) 68.37(前日73.36)

ST.Slow(13週) 76.07(前日83.62)



［2025年11月25日］



株探ニュース

