　11月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3023銘柄。東証終値比で上昇は1463銘柄、下落は1489銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが104銘柄、値下がりは120銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は150円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2391>　プラネット　　　　 1445　 +196（ +15.7%）
2位 <4584>　キッズバイオ　　　　240　　+14（　+6.2%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 +0.3（　+3.3%）
4位 <3810>　サイステップ　　　　297　　 +9（　+3.1%）
5位 <6993>　大黒屋　　　　　　 82.5　 +2.5（　+3.1%）
6位 <3409>　北紡　　　　　　　136.9　 +3.9（　+2.9%）
7位 <7590>　タカショー　　　　　465　　+13（　+2.9%）
8位 <3913>　ＧｒｅｅｎＢ　　　 1190　　+32（　+2.8%）
9位 <6836>　ぷらっと　　　　 1040.1　+27.1（　+2.7%）
10位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 28.7　 +0.7（　+2.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <366A>　ウェルネス　　　　 2070　 -444（ -17.7%）
2位 <3639>　ボルテージ　　　　　270　　-13（　-4.6%）
3位 <8938>　グロームＨＤ　　　484.1　-20.9（　-4.1%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 19.3　 -0.7（　-3.5%）
5位 <7066>　ピアズ　　　　　　　442　　-15（　-3.3%）
6位 <5216>　倉元　　　　　　　125.1　 -3.9（　-3.0%）
7位 <8107>　キムラタン　　　　 30.1　 -0.9（　-2.9%）
8位 <5871>　ＳＯＬＩＺＥ　　 1609.1　-39.9（　-2.4%）
9位 <7356>　レッティ　　　　　180.6　 -4.4（　-2.4%）
10位 <7603>　ジーイエット　　　149.8　 -3.2（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7735>　スクリン　　　　12459.5　+89.5（　+0.7%）
2位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1193　 +7.5（　+0.6%）
3位 <7267>　ホンダ　　　　　 1549.9　 +8.4（　+0.5%）
4位 <6367>　ダイキン　　　　19830.5 +100.5（　+0.5%）
5位 <7205>　日野自　　　　　　387.9　 +1.9（　+0.5%）
6位 <8591>　オリックス　　　 4127.9　+19.9（　+0.5%）
7位 <6954>　ファナック　　　 4839.1　+23.1（　+0.5%）
8位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1175.6　 +5.6（　+0.5%）
9位 <7012>　川重　　　　　　　 9860　　+44（　+0.4%）
10位 <8058>　三菱商　　　　　 3653.9　+15.9（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 4415.1　-41.9（　-0.9%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　　17271　 -109（　-0.6%）
3位 <6702>　富士通　　　　　　 4100　　-24（　-0.6%）
4位 <5711>　三菱マ　　　　　 3084.1　-17.9（　-0.6%）
5位 <6770>　アルプスアル　　　 1998　-11.0（　-0.5%）
6位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　53429　 -291（　-0.5%）
7位 <7453>　良品計画　　　　 3016.1　-15.9（　-0.5%）
8位 <6504>　富士電機　　　　10730.5　-54.5（　-0.5%）
9位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 5901.1　-28.9（　-0.5%）
10位 <2413>　エムスリー　　　 2570.1　-12.4（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

