[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1463銘柄・下落1489銘柄（東証終値比）
11月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3023銘柄。東証終値比で上昇は1463銘柄、下落は1489銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが104銘柄、値下がりは120銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は150円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2391> プラネット 1445 +196（ +15.7%）
2位 <4584> キッズバイオ 240 +14（ +6.2%）
3位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
4位 <3810> サイステップ 297 +9（ +3.1%）
5位 <6993> 大黒屋 82.5 +2.5（ +3.1%）
6位 <3409> 北紡 136.9 +3.9（ +2.9%）
7位 <7590> タカショー 465 +13（ +2.9%）
8位 <3913> ＧｒｅｅｎＢ 1190 +32（ +2.8%）
9位 <6836> ぷらっと 1040.1 +27.1（ +2.7%）
10位 <2134> 北浜ＣＰ 28.7 +0.7（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <366A> ウェルネス 2070 -444（ -17.7%）
2位 <3639> ボルテージ 270 -13（ -4.6%）
3位 <8938> グロームＨＤ 484.1 -20.9（ -4.1%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 19.3 -0.7（ -3.5%）
5位 <7066> ピアズ 442 -15（ -3.3%）
6位 <5216> 倉元 125.1 -3.9（ -3.0%）
7位 <8107> キムラタン 30.1 -0.9（ -2.9%）
8位 <5871> ＳＯＬＩＺＥ 1609.1 -39.9（ -2.4%）
9位 <7356> レッティ 180.6 -4.4（ -2.4%）
10位 <7603> ジーイエット 149.8 -3.2（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7735> スクリン 12459.5 +89.5（ +0.7%）
2位 <8750> 第一生命ＨＤ 1193 +7.5（ +0.6%）
3位 <7267> ホンダ 1549.9 +8.4（ +0.5%）
4位 <6367> ダイキン 19830.5 +100.5（ +0.5%）
5位 <7205> 日野自 387.9 +1.9（ +0.5%）
6位 <8591> オリックス 4127.9 +19.9（ +0.5%）
7位 <6954> ファナック 4839.1 +23.1（ +0.5%）
8位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1175.6 +5.6（ +0.5%）
9位 <7012> 川重 9860 +44（ +0.4%）
10位 <8058> 三菱商 3653.9 +15.9（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8316> 三井住友ＦＧ 4415.1 -41.9（ -0.9%）
2位 <5803> フジクラ 17271 -109（ -0.6%）
3位 <6702> 富士通 4100 -24（ -0.6%）
4位 <5711> 三菱マ 3084.1 -17.9（ -0.6%）
5位 <6770> アルプスアル 1998 -11.0（ -0.5%）
6位 <6273> ＳＭＣ 53429 -291（ -0.5%）
7位 <7453> 良品計画 3016.1 -15.9（ -0.5%）
8位 <6504> 富士電機 10730.5 -54.5（ -0.5%）
9位 <5714> ＤＯＷＡ 5901.1 -28.9（ -0.5%）
10位 <2413> エムスリー 2570.1 -12.4（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
