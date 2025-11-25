冬の“老け見え”は髪が原因？ツヤ・まとまりがよみがえる【乾燥期の本格ヘアケア】３選
冬が近づくと気になってくる“乾燥による老け見え”。実は、年齢印象を左右しているのは顔だけでなく、髪の質感も同じくらい大切です。ツヤが失われたり、ごわついたりすると、どれだけメイクを頑張っても全体が疲れて見えてしまうことも。そこで今回は、大人世代が冬に取り入れたい【乾燥期の本格ヘアケア】を厳選して紹介します。
頭皮から整えて“根本のエイジング”をケア
乾燥期ほど意識したいのが、髪の土台となる“頭皮”。乾燥・詰まり・においなどの悩みが続くと、髪のハリツヤまで低下してしまいます。そんな大人の頭皮悩みに心強いのが、エストの「クラリファイイング スカルプジェル」。角栓洗浄技術を採用し、蓄積した汚れを分解して根本からクリアな状態に整えてくれるアイテムです。
▲エスト「クラリファイイング スカルプジェル」 250g ￥6,050（税込）
ローション状のジェルが毛穴の奥まで行き届き、皮脂や詰まりをすっきりオフ。さらにCPコンプレックスαがうるおいを補給し、洗いあがりはしっとり。塗布後に頭皮をほぐすようにマッサージすると、コリが和らぎ、フェイスラインまで引き締まったように感じられるのも魅力。まさに“大人のための本格頭皮ケア”です。
冬の広がり・ごわつきを救う“髪の芯”に届くトリートメント
カラーを繰り返している方や、冬の乾燥で髪が広がりやすい方にぴったりなのが、オージュアの「アルティール」シリーズ。「やわらかいのに芯がある」仕上がりが特長で、冬特有のごわつきやパサつきをまるごとカバーしてくれます。
▲オージュア「アルティール ヘアトリートメント」 250g ￥6,600（税込）
ダメージ部分に親和性の高いケラチンが浸透し、髪内部から補修。乾燥した季節でもまとまりやすく、ツヤ感が長持ちします。使い方はシンプルで、シャンプー後に水気を切り、30秒ほど揉みこむだけ。時間に余裕がある日は少し置くと、より深く浸透し、手触りもツヤもワンランク上の仕上がりに。
乾燥敏感肌でも使いやすい“根本から使える”やさしいケア
「根本につけるのが不安」という方にもおすすめなのが、キュレルの「モイスチャーヘアパック」。乾燥性敏感肌のスキンケア発想でつくられているため、ためらわず根元からたっぷり使えるのが特徴です。
▲キュレル「モイスチャーヘアパック」 200g ￥1,485（税込）
セラミド機能成分が髪のうるおいを守り、摩擦やこすれによるダメージを最小限に。たっぷり使ってもベタつかず、すすぎやすいので“毎日使える補修ケア”として優秀です。毛先までなめらかにまとまり、冬のパサつき・引っかかりをやさしく整えてくれます。
髪にツヤが戻るだけで、顔色が明るく見えたり、スタイリングがラクになったりと、毎日の気分まで前向きに。今回紹介した３アイテムで、いつものヘアケアを少しアップデートして、冬の髪悩みを無理なくケアしていきましょう。＜text＆photo：Chami＞
