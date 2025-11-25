大谷翔平選手が25日、自身のインスタグラムを更新し、「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明。MLBでの日本人選手初めてのWBC表明となりました。

2023年の前回大会ではチームの中心としてMVPに輝いた大谷選手。日本を世界一に導いた活躍を振り返ります。

大谷選手は1次ラウンド初戦の中国戦から二刀流出場。投げては4回無失点、打っては4打数2安打2打点と好スタートを切ります。

その後のオーストラリア戦では、自身にとってWBC第1号となる3ランを放った大谷選手。準々決勝のイタリア戦でも二刀流出場を果たすと、セーフティーバントを試みる場面も。チームバッティングを徹底し、日本代表の勝利のために泥臭くプレーします。

準決勝のメキシコ戦では1点を追う9回に起死回生の2塁打を放つと、ヘルメットを手で払いのけ2塁まで激走しました。ベース上で「カモーン」と雄たけびをあげてベンチのチームメートを鼓舞しました。

決勝のアメリカ戦では『3番・DH』で先発出場するも、9回に抑えとして登板。1点リードの9回に無死一塁から現チームメートのムーキー・ベッツ選手（ドジャース）を併殺に打ち取り、2アウトで当時のチームメートであるマイク・トラウト選手（エンゼルス）との対戦を迎えます。結果は大谷選手がフルカウントから空振り三振を奪い、劇的な幕切れで2009年の第2回大会以来3大会ぶり（14年ぶり）世界一＆大会MVPに輝きました。

大谷選手の発表で、大会連覇へ向け大きな一歩を踏み出した日本代表。今後の動向に注目が集まりそうです。