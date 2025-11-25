¿À¸Í¡¦µÈÅÄ´ÆÆÄ¡ÖÁê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´Ó¤¯¡×26Æü¤ËACLE¾å³¤¿½²ÖÀï
¡¡¿À¸Í¤Ï¤¢¤¹26Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¾å³¤¿½²ÖÀï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡£22Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ÇÄ®ÅÄ¤ËÀËÇÔ¤·¤Æ¤«¤éÃæ3Æü¡£µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¤ÈÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¾å³¤¿½²ÖÀï¤ÏºòÂç²ñ¡Ê2024¡½25Ç¯¡Ë¤Ç¤â·Ð¸³¡£¤¹¤Ç¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¸å¤ÇÂçÉý¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¶ì¤¤µ²±¤¬»Ä¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ï¸Ä¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¿´¤ò±£¤µ¤º¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²¡¤·¹þ¤à¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡£Áê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÌÜ¤òÇÛ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶¯ÅÙ¤ÈÏ¢Æ°À¤ò¹â¤á¤ÆÎ×¤à°ìÀï¡£ºòÂç²ñ¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ØÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£