クラシカルなチェック柄！東京ディズニーリゾート「わんわん物語」グッズ・お土産
東京ディズニーリゾートに、ディズニー映画『わんわん物語』モチーフのグッズ・お土産が登場！
レトロクラシックな雰囲気に『わんわん物語』のキャラクターたちがデザインされたグッズを紹介していきます。
発売日：2025年12月26日(金)
販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」
東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」
※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります（状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります）
詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください
レトロクラシックな雰囲気に『わんわん物語』のキャラクターたちが魅力。
さっそく紹介していきます☆
トレーナー（ブラウン／グリーン）
価格：4,200円
サイズ：M、L
レディとトランプたちの姿がプリントされたトレーナー。
M・Lサイズ展開で、秋冬のコーデにぴったり。
カラーはブラン系、グリーン系の2色展開です。
セーター
価格：5,900円
胸元にレディとトランプの刺繍が施されたあたたかみのあるセーター。
パッチン（レディ）
価格：1,200円
レディの耳モチーフのパッチン。
パッチン（トランプ）
価格：1,100円
気軽にトランプのなりきり気分が楽しめるパッチン。
カチューシャ
価格：2,600円
名曲「ベラ・ノッテ」が流れるあの名シーンが蘇るカチューシャ。
レディとトランプのぬいぐるみ付きで、インパクト抜群☆
キャップ
価格：3,900円
チェック柄のキャップ。
カジュアルなコーデのアクセントに◎。
靴下（レディ）
価格：1,200円
サイズ：22-25cm
レトロなチェック柄の靴下。
レディの刺繍入りです。
靴下（トランプ）
価格：1,200円
サイズ：25-27cm
トランプのワンポイントの刺繍がおしゃれな靴下。
ストール
価格：4,700円
赤×ベージュ系チェックが上品で、寒い季節のおでかけにぴったりな大判ストール。
レディ＆トランプのタグ付きです。
トートバッグ
価格：2,900円
物語を彩るキャラクターたちが図鑑のように描かれたトートバッグ。
クラシカルなチェック柄がおしゃれ！
きんちゃく
価格：1,500円
表はレディとトランプたちのイラスト、
裏はチェック柄の布地を使用したきんちゃく袋。
ぬいぐるみチャームセット（レディ＆トランプ）
価格：4,200円
レディとトランプがセットになった手のひらサイズのぬいぐるみチャーム。
ボールペン〈エナージェル〉セット
価格：1,000円
高発色な書き心地が特徴のペンが2本セットになった文具好きにも嬉しいアイテム。
ノート
価格：1,000円
表紙にはクラシックなロゴとキャラクターイラスト入り。
メモや日記などに活躍☆
ペンケース
価格：2,000円
キャラクターのアートとチェック柄が映えるペンケース。
マグカップ（レディ）
価格：1,700円
温かみのあるデザインが魅力のマグカップ。
レディデザインはブラウン系のカラーです。
マグカップ（トランプ）
価格：1,700円
トランプデザインはグリーン系のカラー。
レディとトランプ、2個セットで使いたくなるデザインです。
ステンレスボトル
価格：3,500円
クラシカルなカラーがおしゃれなステンレスボトル。
ミニタオルセット
価格：1,700円
レディとトランプがそれぞれデザインされたタオル2枚セット。
ギフトにもぴったり！
クラシカルでおしゃれなチェック柄！
東京ディズニーリゾート「わんわん物語」グッズ・お土産の紹介でした。
©Disney
※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります
※画像は、すべてイメージです
