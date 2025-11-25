東京ディズニーリゾートに、ディズニー映画『わんわん物語』モチーフのグッズ・お土産が登場！

レトロクラシックな雰囲気に『わんわん物語』のキャラクターたちがデザインされたグッズを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート「わんわん物語」グッズ・お土産

発売日：2025年12月26日(金)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」

東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります（状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります）

詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

さっそく紹介していきます☆

トレーナー（ブラウン／グリーン）

価格：4,200円

サイズ：M、L

レディとトランプたちの姿がプリントされたトレーナー。

M・Lサイズ展開で、秋冬のコーデにぴったり。

カラーはブラン系、グリーン系の2色展開です。

セーター

価格：5,900円

胸元にレディとトランプの刺繍が施されたあたたかみのあるセーター。

パッチン（レディ）

価格：1,200円

レディの耳モチーフのパッチン。

パッチン（トランプ）

価格：1,100円

気軽にトランプのなりきり気分が楽しめるパッチン。

カチューシャ

価格：2,600円

名曲「ベラ・ノッテ」が流れるあの名シーンが蘇るカチューシャ。

レディとトランプのぬいぐるみ付きで、インパクト抜群☆

キャップ

価格：3,900円

チェック柄のキャップ。

カジュアルなコーデのアクセントに◎。

靴下（レディ）

価格：1,200円

サイズ：22-25cm

レトロなチェック柄の靴下。

レディの刺繍入りです。

靴下（トランプ）

価格：1,200円

サイズ：25-27cm

トランプのワンポイントの刺繍がおしゃれな靴下。

ストール

価格：4,700円

赤×ベージュ系チェックが上品で、寒い季節のおでかけにぴったりな大判ストール。

レディ＆トランプのタグ付きです。

トートバッグ

価格：2,900円

物語を彩るキャラクターたちが図鑑のように描かれたトートバッグ。

クラシカルなチェック柄がおしゃれ！

きんちゃく

価格：1,500円

表はレディとトランプたちのイラスト、

裏はチェック柄の布地を使用したきんちゃく袋。

ぬいぐるみチャームセット（レディ＆トランプ）

価格：4,200円

レディとトランプがセットになった手のひらサイズのぬいぐるみチャーム。

ボールペン〈エナージェル〉セット

価格：1,000円

高発色な書き心地が特徴のペンが2本セットになった文具好きにも嬉しいアイテム。

ノート

価格：1,000円

表紙にはクラシックなロゴとキャラクターイラスト入り。

メモや日記などに活躍☆

ペンケース

価格：2,000円

キャラクターのアートとチェック柄が映えるペンケース。

マグカップ（レディ）

価格：1,700円

温かみのあるデザインが魅力のマグカップ。

レディデザインはブラウン系のカラーです。

マグカップ（トランプ）

価格：1,700円

トランプデザインはグリーン系のカラー。

レディとトランプ、2個セットで使いたくなるデザインです。

ステンレスボトル

価格：3,500円

クラシカルなカラーがおしゃれなステンレスボトル。

ミニタオルセット

価格：1,700円

レディとトランプがそれぞれデザインされたタオル2枚セット。

ギフトにもぴったり！

クラシカルでおしゃれなチェック柄！

東京ディズニーリゾート「わんわん物語」グッズ・お土産の紹介でした。

