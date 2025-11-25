ディズニー・ミュージックの特別なオンラインストア 「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」にてブラックフライデーセールを開催！

輸入音楽の一部が対象となり、直輸入したレコードやカセットテープがお得に購入できる貴重なチャンスです☆

「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」ブラックフライデー

開催期間：2025年11月27日(木)18:00〜12月1日(月)17:59まで

特集ページURL：https://dme.universal-music.co.jp/pages/blackfridaysales

発売・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

輸入音楽の一部を対象とした、直輸入したレコードやカセットテープがお得に購入できる「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」のブラックフライデーセール。

レコードは、盤面の美しいカラー・ヴァイナルや、キャラクターの形をしたダイカット・ピクチャー・ディスクなど、見ても聴いても楽しめる多彩なラインナップを取り揃えられます。

レコードをご購入されるのが初めての方にも必見の機会です。

さらに、ブラックフライデー期間中には、＜ニュースレター登録キャンペーン＞も開催！

期間中に「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」のニュースレターを登録された方全員に、オリジナル・デジタル壁紙がプレゼントされます。

ミッキー・パンク（輸入盤／アナログ）

ブラックフライデー期間限定価格：3,565円（税込）

通常価格：4,194円（税込）

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：875-5623

仕様：輸入盤／アナログ1枚組

有名ロック／オルタナ／ポップ・パンク・バンドから新進気鋭のフレッシュなアーティストまでディズニーの名曲を全てパンク・ロックに新規録音カバーしたニュー・アルバム『ミッキー・パンク』

本作のために様々なアーティストが集結し、パンク・ロックにアレンジされたディズニーの名曲はどこか懐かしさと弾けるエネルギーを感じるサウンドに仕上げられています。

日本でも絶大な人気を誇るカナダ出身のバンド＝シンプル・プランによるディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』の楽曲「愛を感じて」のカバー、1997年結成フロリダ出身の大御所メロディック・パンク・バンド＝ニュー・ファウンド・グローリーによる『リトル・マーメイド』の名曲「パート・オブ・ユア・ワールド」のカバーなど往年の人気バンドによる豪華カバーが実現。

ほかにもイエローカード、プレイン・ホワイト・ティーズ、ボーイズ・ライク・ガールズなど有名バンドも参加しています。

Walt Disney’s Enchanted Tiki Room/The Adventurous Jungle Cruise（輸入盤／アナログ）

ブラックフライデー期間限定価格：3,506円（税込）

通常価格：4,125円（税込）

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：874-1729

仕様：輸入盤／アナログ1枚組

概要：

1968年にオリジナル盤が発売された「Walt Disney’s Enchanted Tiki Room/The Adventurous Jungle Cruise（輸入盤／アナログ）」

ディズニーランドの名アトラクションの魅力を詰め込んだアナログ・レコードが復刻します。

カールじいさんの空飛ぶ家（輸入盤／アナログ／ダイカット・ピクチャー・ディスク）

ブラックフライデー期間限定価格：3,780円（税込）

通常価格：4,194円（税込）

アーティスト：マイケル・ジアッキーノ

品番：874-1198

仕様：輸入盤／アナログ1枚組／ダイカット・ピクチャー・ディスク

映画『カールじいさんの空飛ぶ家』公開10周年を記念した、マイケル・ジアッキーノによるアカデミー賞受賞スコア楽曲収録のアナログ盤。

2曲の美しいスコアが収録された、まさに世界をめぐる冒険への招待状です。

ミュージック・フロム・キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー（輸入盤／アナログ／ピクチャー・ディスク）

ブラックフライデー期間限定価格：2,630円（税込）

通常価格：3,094円（税込）

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：873-3185

仕様：輸入盤／アナログ1枚組／ピクチャー・ディスク

数量限定で発売される「ミュージック・フロム・キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー（輸入盤／アナログ／ピクチャー・ディスク）」

『キャプテン・アメリカ／ザ・ファースト・アベンジャー』の劇中で使用された代表曲が収録された、キャプテン・アメリカ・シールド・デザインのピクチャー・ディスクです。

シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ3（輸入盤／アナログ）

ブラックフライデー期間限定価格：3,874円（税込）

通常価格：4,557円（税込）

タイトル：シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ3（輸入盤／アナログ）

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：875-7622

仕様：輸入盤／アナログ1枚組

『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ3』をアイコニックなピンクのスプラッター仕様12インチ・アナログでリリース！

「He Could Be the One」や「Supergirl」などハンナ・モンタナを代表するヒット曲が多数収録されています。

1年のご褒美に、大切な人へのプレゼントにもぴったりなレコードなどの輸入音楽が満載。

「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」にて2025年11月27日18時より開催される「ブラックフライデーセール」の紹介でした☆

© Disney

© Disney/Pixar

© MARVEL

※記載内容は変更、中止となる可能性があります

※一部対象外の商品があります

※取り扱い商品は変更になる可能性があり、在庫状況により販売終了している可能性があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ミッキー・パンク」などの輸入音楽レコードがお得に！「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」ブラックフライデー appeared first on Dtimes.