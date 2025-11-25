俳優・今田美桜の所属事務所「コンテンツ・スリー」が２５日、公式ＳＮＳを更新。今月１３日に香港で開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー２０２５」のオフショットを公開した。

今田は、日本テレビと韓国のエンターテインメント企業・ＣＪ ＥＮＭとの共同制作ドラマ「メリーベリーラブ」（仮）で、韓国俳優のチ・チャンウクとＷ主演を務める。同作は来年、日本テレビ系で放送され、ディズニープラスでも配信を予定しており、ＳＮＳでファンに向け視聴を呼びかけた。

ＣＪ ＥＮＭは韓国の話題作「愛の不時着」「涙の女王」やアカデミー賞で作品賞など４冠に輝いた「パラサイト 半地下の家族」などを手がけた超大手。今田とＷ主演を務めるチ・チャンウクは「アジアの貴公子」の異名を取る韓国のトップ俳優で、昨年１月に発生した能登半島地震の被災地１０００万円を寄付したことでも知られる。

今作は農業をテーマに、国境を越えた恋を描いた作品。今田は、未知の病を抱えながらも明るく誠実にイチゴ栽培に励む若き農業女子役を演じる。ＳＮＳではイベントのオフショットとして、シックな黒地にスパンコールが輝くノースリーブのロングドレス姿を公開。読者からは「美桜ちゃん可愛すぎるよ キラキラドレス似合ってる」「美桜ちゃんこそが、リアルプリンセス！」「Ｐｒｉｎｃｅｓｓすぎる」リアルＰｒｉｎｃｅｓｓきたーー「綺麗だし見惚れる 影まで美しい」などと絶賛の声が殺到した。