日産が新たな「“車中泊”軽バン」発表！ 全長3.4mの“箱型ボディ”に高性能ターボ搭載！ 大人が寝られる“アレンジ可能”荷室がスゴい！ 「クリッパーバン マルチラック」とは！

日産が新たな「“車中泊”軽バン」発表！

日産モータースポーツ＆カスタマイズは2025年10月14日、軽バン「クリッパーバン」の新モデル「マルチラック」を発表しました。2025年11月27日より発売されます。

クリッパーバンは、コンパクトながらも広い荷室とキビキビとした走りが魅力で、荷室の広さを生かし、商用はもちろん、アウトドアシーンでも活躍しています。

軽バンで車中泊！

【画像】超カッコいい！ これが日産の「車中泊”軽バン」です！（30枚以上）

今回登場したクリッパーバン マルチラックは、荷室のアレンジのしやすさに重点を置いたモデルということで注目を集めています。

クリッパーバンは、2003年に発売されたワンボックスカーです。初代は2013年まで発売され、2013年にスズキ「エブリイ」のOEM供給を受けた2代目モデルを発売。2015年からは、同じく「エブリイ」がベースの3代目（現行モデル）が展開されています。

全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmとコンパクトなサイズとしつつ、荷室長1825mm、荷室フロア長1935mm、荷室高1230mm、荷室幅1370mmと、箱型のボディを生かした広く使い勝手のいい荷室を備えます。

そして、クリッパーバンの荷室の広さを生かして「車中泊」を楽しむユーザーも多く、こうしたニーズに応える形で登場したのがマルチラックです。

マルチラックは、リアスペースに形状の異なる2種類のブラケットと防汚性のある専用フロアを装備しているのが大きな特徴。ブラケットには、専用のスチールラックと有孔ボードを装着することができます。

また、ブラケットの位置を調整することで、スチールラック・有孔ボードの位置や組み合わせを変更可。ブラケットには市販のフックなども取り付けられるため、好みのアイテムを自由に取り入れて、自分好みのレイアウトにアレンジできます。

パワーユニットは、660ccの自然吸気エンジンとターボエンジンを設定。トランスミッションはCVTを組み合わせました。駆動方式は、それぞれに2WDと4WDが用意されます。

日産モータースポーツ＆カスタマイズでは、「趣味やレジャーのほか配達や移動販売など、幅広い用途に合わせて荷室をアレンジすることができます」と紹介しており、アウトドアシーン以外でも活躍する一台となっています。

他には、専用のベッドマットをオプションで設定。耐水性、撥水性に優れた素材を使用しており、脱着や装着位置の高さは4段階で調整することができ、車中泊で活用する場合にぴったりのオプションでしょう。

クリッパーバン マルチラックの価格（消費税込）は210万6500円から246万4000円です。

日産モータースポーツ＆カスタマイズは、今回のクリッパーバン マルチラック以外に、「セレナ」「NV200バネット」「キャラバン」といった、大型モデルの車中泊仕様車シリーズ「マルチベッド」も展開しています。

ソロキャンプなど小規模な使い方が多いならマルチラック、複数人で楽しむならマルチベッドと、ユーザーの用途に応じて選択することができます。