相手と素直な意見を言い合うにはどうすればいいか。ペンシルベニア大学ウォートン校教授で組織心理学者のアダム・グラントさんは「効果が限定的と示唆する研究もあるように、誰かにフィードバックを求めるよりも、アドバイスを仰ぐほうが有益だ。複数の実験が示すところによると、依頼の仕方を少し変えるだけで、より具体的かつ建設的な意見を引き出すことが可能となる」という――。

※本稿は、アダム・グラント（著）、楠木建（監訳）『HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

■友人の歯についた「食べかす」を指摘する方法

「お前はこの場にふさわしくない」

大きくはっきりした声が私の頭の中で響いた。吹き出す汗でシャツが湿り、緊張で胸がざわめく。壇上に立つことは、大の苦手だった。

恥ずかしがり屋で内向的だった私は、子どもの頃、授業中に手を挙げるだけでも緊張した。発信者番号通知機能がまだなかった時代には、かかってきた電話に出る時でさえ声が上ずる始末だった。

大学院時代、私は人前で話すことへの恐怖を早いうちに克服しようと自分に誓った。比較的無難な曝露療法を段階的に試していく時間の余裕がなかった。

そこで、フラッディング法を用いて、最初からあえて恐怖に向き合うことにし、友人たちが履修する学部課程の授業で、無償のゲスト講師として講義を行なうことを申し出た。

学ぶためには、友人たちからの有益な助言が不可欠だと考えたからだ。だが、講義後に彼らにフィードバックを求めても、「興味深い内容だった」「熱意が感じられた」といった漠然とした褒め言葉しか得られなかった。

他者に対して意見を持つ場合、それが相手にとって有益であっても、人は往々にして口をつぐんでしまう。例えば、友人の歯に食べかすがついているのに気づいても、それを本人に伝えることに躊躇する。

私たちは、礼儀正しさと親切とを混同しがちだ。礼儀正しさとは、相手が今この時を気分よく過ごせるように、自分の意見や感想を控えることである。対して、親切とは、相手が将来、よりよくなるために、率直な意見を伝えることだ。

伝え方に配慮する必要はあるが、率直に意見を述べることは可能である。「君に恥ずかしい思いをさせたくないが、知らないでいるほうが恥ずかしいことだと思うから、あえて言わせてもらうよ。君の歯茎からブロッコリーが見え隠れしてるんだ」というふうに。

■プレゼンで聴衆が「素晴らしいご意見」は良くない兆候

プレゼンの冒頭で、「今朝はよい天気ですね」と挨拶した際に、「それは素晴らしいご意見だ」などと聴衆から声が上がるとしたら、それは非常に芳(かんば)しくない兆候だ。

受講生たちが臆せず私に意見を述べられるよう、私は匿名アンケート用紙を配った。何としても聴衆から得られるものすべてを吸収し、無益なものは濾過する「スポンジ」になりたかったからだ。しかし、事態は私の期待通りには運ばなかった。

学生たちは私の講義を酷評した。「緊張しすぎており、呼吸音がダース・ベイダーのようだ」

その後、私はある一流大学で初めての教員採用面接試験に臨んだが、採用には至らなかった。

その理由は、数カ月後にようやく判明した。「君は自信に欠けている。だから学生からの敬意を得られないんだ」と同僚が教えてくれたからだ。その翌年、アメリカ空軍で初めて指導者向けの講座を開いた際は、複数の大佐から手厳しく非難された。

「この講座で私が得たものは皆無だ。むしろ講師である君のほうが我々から有益な情報を得ただろう」皮肉なことに、その講座のテーマは、「不必要な批判がもたらす士気の低下について」だった。

■フィードバックよりも、アドバイスを仰ぐほうが有益

批評家やチアリーダーになることは、誰にとっても容易(たやす)い。しかし、真のコーチとなるのは、そう簡単ではない。批評家は弱点を見つけ出し、一番痛いところを突く。

そしてチアリーダーは長所を見つけ、最も素晴らしいところを称賛するだろう。だが、潜在能力を見抜き、成長を後押ししてくれるのが、コーチなのである。

人前で話す技術を習得するには優れたフィルターが必要だ、と私は考えた。そこで、自分のまわりにいる批評家やチアリーダーたちをコーチへと変えていこうと決心した。

しかし、過去には既に、人々にフィードバックを求めて失敗した経験があった。実際、フィードバックの効果が限定的と示唆する研究もある。

誰かにフィードバックを求めるよりも、アドバイスを仰ぐほうが有益なのである。というのも、フィードバックとは往々にして、前回のパフォーマンスのよし悪しといった「評価」に終始しがちだからだ。これに対し、アドバイスは、「次回に改善すべき点」に焦点を当てる。

複数の実験が示すところによると、依頼の仕方を少し変えるだけで、より具体的かつ建設的な意見を引き出すことが可能となる（※1）。

フィードバックは、過去の誤りを指摘するに留まるかもしれないのに対し、アドバイスは、あなたが何を正せばよいのか、未来の正しい行動を指し示してくれるのだ。

※1 「自分に自信がない人間だ」と思われることを心配する人もいるが、アドバイスを仰ぐのは自信の欠如の表われではない。むしろ、相手の能力に対する敬意を示しているのだ。助言を求めた際、相手は助言を求めた人を実際よりも有能だと見なす傾向がある。｢私を頼ってきたからには、きっと優秀な人物なのだろう」と。

■「私の改善すべき点はどこですか？」

私はアンケート用紙の質問を、フィードバックではなくアドバイスを引き出せるものに変更した（※2）。「私の改善すべき点はどこですか？ 一つ挙げてください」

アダム・グラント（著）、楠木建（監訳）『HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある』（三笠書房）

途端に、受講生たちは有益な助言を与えてくれるようになった。例えば、「笑いが取れそうもないジョークはやめたほうがいい」。

確かに、聴衆が私のとぼけたユーモアを理解してくれるとは限らず、気まずい沈黙が流れると、私の緊張はいっそう高まる。また、「冒頭で少し個人的なエピソードを織り込むと親近感がわく」という助言もあった。

確かに、私は自分のことよりも、聞き手ばかりに的を絞っていた。その結果、自分自身を彼らから遠ざけてしまい、真のつながりを築けずにいたのだ。

十年間の練習を経て、私はTEDトークから登壇の依頼を受けた。壇上ではまず、ワービーパーカー（アイウェアブランドを展開するユニコーン企業）への投資機会を逃した自身の失敗談から始めた。

最初のジョークをくり出すタイミングは、開始から42秒後まで待ち、そして見事に笑いを取ることができた。その後、もう一つジョークを試みたが反応は薄く、焦りから声がところどころで上ずる場面もあった。

■すべてのアドバイスは等価ではない

しかし、私のトークは総じてまずまずの出来だったと思う。それから5年間で三度、私は再びTEDのレッドサークルに立つ機会に恵まれた。そして、私の中に潜むダース・ベイダーは、ほんの少し顔を出す程度に収まったのである。

私はスピーチの後、毎回ホストに私の改善すべき点はどこかを尋ねることにしている。そこで気づいたのは、すべてのアドバイスが等価ではない、ということだ。

提案やアドバイスを授かり、その数が増えるほど、取捨選択（フィルタリング）がいっそう大事になる。だがどうすれば、信頼に足るアドバイスを見分けることができるのだろうか？

※2 スキルを身につけて間もない場合、アドバイスが必ずしも有効に機能しないこともある。心理学者によれば、初心者は批判よりも称賛の言葉を探し求め、それに耳を傾ける傾向が強いという。熟達者においては、その逆の傾向が見られる。熟達者は、励ましの言葉よりもスキル向上のための具体的な提案に関心を寄せ、それに反応するのである。アドバイスは、学習効果のみならず、動機づけにも寄与する。初心者であれば、自分の強みを発見することで自信がつく。これによって、その活動により多くの時間を費やすようになるだろう。経験を積むうちに、自分の能力に対する確信が深まる。そうなると、自分の能力の証明よりも、さらなる情報を求めるようになる。期待したほどの進歩が見が見えないからではなく、声のトーンが聞けないからだ。嘘発見器の原理もこれと同様である。容疑者の供述の真偽を判断する際、言語的な手がかりは非言語的なものよりも当てになる。容疑者が笑顔であるからといって、供述が真実であるとは言えない（単に、嘘をつき通せるかもしれないと、ほくそ笑んでいるだけかもしれない）。その際、声の震え、声の高さの変化、話のつじつまが合っているかに耳を澄まさなくてはならない。

アダム・グラントペンシルベニア大学ウォートン校教授、組織心理学者

1981年生まれ。同大学史上最年少の終身教授となる。「世界で最も影響力のある経営思想家10人」の一人と目され、『フォーチュン』誌の「世界で最も優秀な40歳以下の教授40人」に選ばれるなど受賞歴多数。Google、ピクサー、ゴールドマンサックス、国際連合など一流企業や組織でコンサルティングおよび講演活動も精力的に行なう。動機づけや意義に関する先駆的な研究は、世界中の人々が自らの可能性を解き放つための助けとなる。2021年ニューヨーク・タイムズ紙に寄稿した「停滞感」に関する記事は大反響を呼び、年間で最も読まれた記事となる。『GIVE & TAKE「与える人」こそ成功する時代』 『ORIGINALS 誰もが「人と違うこと」ができる時代』 『THINK AGAIN 発想を変える、思い込みを手放す』（以上、三笠書房）など、著作はいずれも世界で数百万部を売り上げるベストセラーとなり、TEDトークは3000万回以上、再生されている。元ジュニアオリンピックの飛び込み選手。

楠木 建（くすのき・けん）

一橋大学ビジネススクール特任教授

1964年生まれ。89年、一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。一橋大学商学部助教授、同イノベーション研究センター助教授などを経て現職。著書に『ストーリーとしての競争戦略』『すべては「好き嫌い」から始まる』『逆・タイムマシン経営論』など。

（ペンシルベニア大学ウォートン校教授、組織心理学者 アダム・グラント、一橋大学ビジネススクール特任教授 楠木 建）