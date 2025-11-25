【20貫で1,080円】まぐろ、海老、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろなどの人気ネタが入って安い（超得にぎりフェア開催）

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2025年11月25日(火)〜28日(金)の4日間限定で「超得にぎりフェア」を開催する。※店舗により未実施の場合もあり

まぐろ、海老、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろ、など…人気・定番ネタが20貫入っている「【超】得にぎり」。価格は1,080円とリーズナブルなため、準備数が無くなり次第終了だという。

人気ネタ・定番ネタなど20貫が入っている

・商品名

【超】得にぎり 20貫

まぐろ、いか、きつね寿し、おはだ、バサ、かにかま、えび、いかげそ、とろたく、海鮮サラダ胡瓜軍艦、シーチキン胡瓜軍艦、しめ鯖軍艦、玉子（小）、ねぎまぐろ、炙りにしん、煮ほたて、合鴨

・価格

税込1,080円

・販売日

2025年11月25日(火)〜28日(金)

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合あり

※各店舗の準備数が無くなり次第終了

※写真はイメージ。実際の提供容器と異なる

※限定店舗での開催となる。実施店舗一覧をチェック

※店舗により、定休日がある

実施店舗等、フェア詳細に関する情報はこちら

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ



