相手から信頼を得るにはどうすればいいか。早稲田大学名誉教授の内田和成さんは「他人事の提案で、人を動かすことはできない。もし『上司が自分のことを理解していない』とか、『自分が言っていることを相手に聞いてもらえない』と思うなら、逆に自分が、どれだけ相手を理解しようとしているのかを、一度考えてみるといい」という――。

※本稿は、内田和成『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／SARINYAPINNGAM ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SARINYAPINNGAM

■その経営者は「利益」と「成長」のどちらを重視しているか

「相手の価値観を理解しようとする」ことは、ビジネスパーソンの基本だ。

実際、私がコンサルタントとして仕事を受けていたときも、相手の経営者がどのような価値観を持っているか見極めることを、かなり重要視していた。

というのも、相手の価値観によって、提案すべき内容や提案の仕方が、まるっきり変わってくるからだ。

この「価値観の違い」のわかりやすい例として、その経営者が「利益」を重視しているか、「成長」を重視しているかという問題がある。

「どちらでも大差ないのでは？」と思う人もいるかもしれないが、実際のところ、こうした価値観の違いは、その企業の経営方針や意思決定に大きな影響を及ぼす。

たとえば、新商品が好評で、店舗からの注文が殺到しているようなケースを考えてみよう。

その場合、利益を重視する経営者は、「どれだけお客さんが商品を実際に購入しているか」を、絶えず気にするだろう。

というのも、いきなり売れなくなってしまったら、すでに生産した分が無駄になる可能性があり、会社の利益が下がってしまうからだ。

在庫切れで商品が不足しても、売れ残るよりはいい。こうした経営者は、とにかく堅実で、「損をしないこと」を優先する。需要が大きいのであれば、いまある商品を値上げして、より儲かるほうに振ることを考えるかもしれない。

■むやみに「否定しない」「説得しない」「反論しない」

一方で、いまがチャンスと、多少無理をしてでも、売上拡大を目指す経営者もいる。その場合は、大規模な広告キャンペーンや割引セールなどを行い、少しでも顧客の商品購入を促進するような施策を打つだろう。

もちろん、最終的には損が出る可能性もあるが、ブランドの認知度アップや市場シェアの拡大ができれば、次につながってくる。「成長しなければ、企業が存続する意味がない」という発想で、規模を追求するような経営者である。

この場合、どちらにもメリットがあり、またリスクもある。

だからコンサルタントは、こうした「経営者のタイプ」を見極めたうえで、「いまはまだ心配するレベルではありませんよ」とか、「ここまではリスクを取れますが、これ以上は控えたほうがいいかもしれません」などと、相手の価値観に応じて冷静に助言をするスキルが求められる。

この際に注意すべきなのは、経営者の価値観を否定するような提案を行わないことだ。あくまでも相手の価値観に寄り添うことを大前提としたうえで、課題解決の落としどころを探っていくという姿勢を忘れてはいけない。

写真＝iStock.com／koumaru ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／koumaru

■「一見、非合理な選択」が引き起こされるワケ

また、会社の事業が困難に陥った場合も、経営者の価値観によって、その後の方針や行動選択が大きく変わってくる。

よくあるのは、特定の事業で3年連続の赤字が出ているようなケースだ。

コンサルタントとしては、「この事業は撤退したほうがいいですね」と言いたいところだが、経営者だってそんなことはわかっている。

赤字にもかかわらず、なぜ撤退しないのか。そこには、その経営者の価値観が大きく関わっていることが多い。

たとえば、

「言いたいことはわかるけれど、やっぱり社員一人ひとりの顔が浮かぶから、そう簡単には撤退できないんだよ」

そんなふうに、これまで努力してきた社員たちに引導を渡すことができない。

そうした経営者の価値観の根底には、利益の追求以上に、人を大事にする気持ちがあるわけだ。

■「ケーススタディありき」の考え方をやめる

社員一人ひとりの顔が浮かぶから、そう簡単には撤退できない。そんな経営者の「社員を大切にしたい」という価値観はわかる。

それでも、会社をこれからも存続させるためには、事業から撤退したり、あるいは人員整理をしたりして、人を解雇することを受け入れざるを得ない場合も出てくる。

コンサルタントの立場としては、経営者から相談を受けている以上、厳しい選択を経営者に促さねばならないときもあるだろう。

その場合でも大切なのは、経営者の価値観を理解し、そのうえで納得してもらう案を考えることだ。

ここでもやはり、「主観」をベースにした発想が求められる。

世のケーススタディにあるような、「客観的なケース」で考えるのではない。あくまで経営者の主観に合致する形で、解決案を探すのだ。

たとえば、部署を丸ごと、その分野で成功している企業に売却するというのは、どうだろう？

経営者が何より心配しているのは、新しい事業を成功させようとずっと頑張ってきた社員たちの努力が無駄になることだ。

だから、その努力を決して無駄にはしないよう、社員たちの経験やスキルが存分に活かせるような新しいフィールドを用意する。そこでうまく結果を出すことができれば、いまの会社よりも高い役職や報酬が手に入る可能性だってあるだろう。

■他人事の提案で、人を動かすことはできない

むろん、この提案をするためには、それを確約してくれるようなM＆A先を見つけなければならない。コンサルタントにとっても、簡単な仕事ではないだろう。

内田和成『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』（三笠書房）

ただ、「売却すればこれだけの利益が出る」とか、「不採算部門がこれだけ経営を圧迫している」といったデータに基づく論理だけを説いたところで、経営者の心を動かすことはできない。

まず相手が「自分の価値を理解してくれている」という前提があったうえで、「わかっている人」の提案だから、聞く耳を持ってくれるのである。

私も経験してきたが、相手から「こいつは、俺のことをわかっていない」と思われてしまうと、いくらコンサルタントが「筋の通った説明」をしても、その提案を呑んでもらうのは難しい。

「主観と主観のぶつかり合い」を通し、価値観を共有し合ったうえで、「あの人の言うことなら、悪いことにはならないだろう」と信頼され、初めて提案に乗ってもらうことができる。他人事の提案で、人を動かすことはできないのだ。

これはなにも、「経営者の意思決定を変える」といったケースに限った話ではない。同じようなことは、個人間の話し合いや、上司と部下のやり取りについても言える。

もし「上司が自分のことを理解していない」とか、「自分が言っていることを相手に聞いてもらえない」と思うなら、逆に自分が、どれだけ相手を理解しようとしているのかを、一度考えてみるといいだろう。

視点を「自分から相手」に移せば、あなたの悩みは、自ずと解消されるはずだ。

----------

内田 和成（うちだ・かずなり）

早稲田大学名誉教授／東京女子大学特別客員教授

東京大学工学部卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了（MBA）。日本航空株式会社を経て、ボストン コンサルティング グループ（BCG）入社。2000 年から2004年までBCG日本代表を務める。2006年度には「世界の有力コンサルタント25人」に選出。2006年から2022年3月まで早稲田大学教授。早稲田大学ビジネススクールでは意思決定論、競争戦略論、リーダーシップ論を教えるかたわら、エグゼクティブプログラムにも力を入れる。主な著書に、『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』『イノベーションの競争戦略』（以上、東洋経済新報社）、『リーダーの戦い方』（日本経済新聞出版）など、ベストセラー・ロングセラーが多数ある。

----------

（早稲田大学名誉教授／東京女子大学特別客員教授 内田 和成）