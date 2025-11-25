「時代遅れなブランド＝モテない」は“完全な誤解”である理由。女性が本当にチェックしているポイントは
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
◆時代遅れだから買わないほうがいいと書かれていて…
今回のご相談者は「ファッションコラムを読めば読むほど絶望している」というバツイチの正隆さん（仮名・男性・46歳）。
20代前半まではファッションに気を遣っていたものの、結婚期間中の20代後半から30代は着る物に無頓着になっていたそうです。
「離婚してから数年経ち、また結婚したいなと思って婚活を始めています。
そこでまた身なりにも気を遣おうと考えるようになったので、自分が若かった当時から流行っていた海外ブランドってやっぱりかっこいいよなと思って、買い漁っていたんです。
例えばアメリカのカジュアルブランド『A』とか、ニューヨーク発祥のラグジュアリーブランド『C』とか、イタリアのラグジュアリーブランド『D』とかですね。
でもネットで見つけた男性向けのファッション指南コラムに、まさにそのあたりのブランドが、もう流行ってなくて時代遅れだから買わないほうがいいって書かれてて、青ざめました。それ以来、どういう服を着たらいいのか、わからなくなっちゃったんですよ（苦笑）」（正隆さん）
◆結論――買ってはいけないブランドなんて、ない！
正隆さんは“こういうブランドは買っちゃいけない”というネットの情報に惑わされて、ファッション迷子になってしまっていたようですが、そんな彼に対して筆者は、まず真っ先に次の助言をしました。
【好きなブランドの服を買えばいい。買ってはいけないブランドなんて、ない】
コレです。
とはいえ、ファッションコラムの指南が間違っていると反論したいわけでもありません。その主張にも一理あるからです。
どういうことかというと、ファッションセンスの高さ・低さや、ファッション好きから見てオシャレかどうかという視点でジャッジするなら、コラムの指南どおりブランド選びも大切なこと。
しかし、実は「恋愛」においてはさほど関係ないもの。恋愛視点で考えるなら、買ってはいけないブランドなんてありません。
◆意外にも女性は男の着ているブランドを重要視してない
なぜなら、身も蓋もない言い方ですが、多くの女性は男性が着ている服のブランドなんて、たいして重要視していないからです。
もちろん女性側の好みやセンス次第で、「○○○○（ブランド）を着ている男の人はオシャレでかっこいい」とか、「デート相手の男性が○○○○（ブランド）を着ていたら好印象」というように、ブランドの種類によって好感度が多少上がるケースはあるでしょう。
けれど、ブランドの種類で好感度が下がるケースは、意外に思えるかもしれませんが、ほぼないのです。
ファッションにかなりこだわりのある女性だとしても、相手の男性が着ているブランドに興味はあるでしょうが、ブランド名だけでOK・NGの烙印は押さないはず。
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆時代遅れだから買わないほうがいいと書かれていて…
今回のご相談者は「ファッションコラムを読めば読むほど絶望している」というバツイチの正隆さん（仮名・男性・46歳）。
20代前半まではファッションに気を遣っていたものの、結婚期間中の20代後半から30代は着る物に無頓着になっていたそうです。
「離婚してから数年経ち、また結婚したいなと思って婚活を始めています。
そこでまた身なりにも気を遣おうと考えるようになったので、自分が若かった当時から流行っていた海外ブランドってやっぱりかっこいいよなと思って、買い漁っていたんです。
例えばアメリカのカジュアルブランド『A』とか、ニューヨーク発祥のラグジュアリーブランド『C』とか、イタリアのラグジュアリーブランド『D』とかですね。
でもネットで見つけた男性向けのファッション指南コラムに、まさにそのあたりのブランドが、もう流行ってなくて時代遅れだから買わないほうがいいって書かれてて、青ざめました。それ以来、どういう服を着たらいいのか、わからなくなっちゃったんですよ（苦笑）」（正隆さん）
◆結論――買ってはいけないブランドなんて、ない！
正隆さんは“こういうブランドは買っちゃいけない”というネットの情報に惑わされて、ファッション迷子になってしまっていたようですが、そんな彼に対して筆者は、まず真っ先に次の助言をしました。
【好きなブランドの服を買えばいい。買ってはいけないブランドなんて、ない】
コレです。
とはいえ、ファッションコラムの指南が間違っていると反論したいわけでもありません。その主張にも一理あるからです。
どういうことかというと、ファッションセンスの高さ・低さや、ファッション好きから見てオシャレかどうかという視点でジャッジするなら、コラムの指南どおりブランド選びも大切なこと。
しかし、実は「恋愛」においてはさほど関係ないもの。恋愛視点で考えるなら、買ってはいけないブランドなんてありません。
◆意外にも女性は男の着ているブランドを重要視してない
なぜなら、身も蓋もない言い方ですが、多くの女性は男性が着ている服のブランドなんて、たいして重要視していないからです。
もちろん女性側の好みやセンス次第で、「○○○○（ブランド）を着ている男の人はオシャレでかっこいい」とか、「デート相手の男性が○○○○（ブランド）を着ていたら好印象」というように、ブランドの種類によって好感度が多少上がるケースはあるでしょう。
けれど、ブランドの種類で好感度が下がるケースは、意外に思えるかもしれませんが、ほぼないのです。
ファッションにかなりこだわりのある女性だとしても、相手の男性が着ているブランドに興味はあるでしょうが、ブランド名だけでOK・NGの烙印は押さないはず。