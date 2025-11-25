¡È¥¯¥½Ë»¤·¤¤¡ÉÆü¡¹¤ò¤³¤Ê¤¹¡ª¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ËÅþÃ£¡¿Ãª¶¶¹°»ê vol.55
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò°úÂà¤¹¤ë¡¢¡Ç26Ç¯1·î4Æü¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¦¤È¤¦»Ä¤ê2¤«·î¤òÀÚ¤ê¡¢¤½¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼èºà¤ä»£±Æ¤Î»Å»ö¤¬ÂçÎÌ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ð¸ç¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡Ä«Áá¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»Å»öÁ°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²ñ¼Ò¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡¢¼èºà¤ä¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÁêÅö¤Îµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¥¸¥à¤ËÂ¤¬¸þ¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡º¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ä¡Äº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¥¯¥½¤Û¤ÉË»¤·¤¤¤³¤¦¤¤¤¦À¸³è¤¬¡¢ËÍ¤Î¡ÖÌ´¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¨¤¨¡¢Âç³ØÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ÖµÁ¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÎý½¬¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤¯¤é¤¤¤·¤«¡¢¼êÄ¢¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¼êÄ¢¤òÍ½Äê¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤Ï¡¢°ìÆü¤Î¤¦¤Á²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤âÍÑ»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï°ìÆü¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥ì¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£É÷¤Ë¤¤¤¦¤È¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¡×¤Ç¤¹¤«¤Í!?
¡¡¥¥¿¤Í¡£¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¡ª ¶Á¤¤¬¤â¤¦¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤Æ¤³¤½¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡100¡ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë100¡ó¤ÇÎ×¤à¡£¡ÖÍýÁÛ¤Ï¹â¤¯¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Î¤¦¤Þ¤¤¤µ¤Ð¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤â¡¢Ìë¿²¤ëÁ°¤Ë¡ÖÌÀÆü¤Ï¡¢¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥³¥ì¡£¼¡¤Ë¥½¥ì¡£ºÇ¸å¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¥¢¥ì¡×¤È¤«¤Í¡¢¤â¤¦¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¡¢ËÍ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î1¡¦4Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÎÄ¶Ëþ°÷¤Î·Ê¿§¡×¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡¢º£¡¢¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ°¤¯¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢°ìÈÖ¸úÎ¨Åª¤Ê¤µ¤Ð¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤â»þ¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Î¤Ä¤±Êý¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Î»ÅÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤¨¡©
¡¡¤Ç¡¢Ãª¶¶¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡©
¡¡¤¨¤¨¡¢¤½¤ê¤ã¤â¤¦¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
¤Þ¤º¤ÏÍ½Äê¤ò¡È¤¦¤Þ¤¯¤µ¤Ð¤±¤ë¼«Ê¬¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
