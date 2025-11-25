人気YouTuber・シルクロード、家族への盗撮被害明かす 「ブチギレております」と怒りをあらわ
人気YouTuber・Fischer's（フィッシャーズ）のシルクロードが24日、公式YouTubeチャンネルに動画を投稿。自身や家族への盗撮行為に対して怒るとともに警鐘を鳴らした。
【動画】「ぶち切れております」と訴え、事態を説明した人気YouTuber・シルクロード
シルクロードは、2023年5月にYouTuberのゆんとの結婚を報告。24年4月に第1子となる長男「コルク」が誕生。今年10月には第2子の誕生を発表していた。
「本気で怒ってます」と題した動画冒頭「いま一度、警笛を鳴らしていきたいという動画でございます」と切り出したシルクロード。「非常にブチギレております」と怒りをあらわにし、ディズニーランドに家族で訪れた際、シルクロードやゆん夫妻、その子どもたちを盗撮している人を見つけ、注意したことを明かした。
また家族で子育てサロンを利用した際も、他の利用者がシルクロードの家族を撮影し、インスタグラムのストーリーに投稿していたケースもあったそう。子どもの顔は写っていなかったものの「もうちょっと動いたら見えるぐらいのところが結構あったのよ」と危機感を抱いたと言う。また動画の画角から盗撮していた人は分かっているとし、「分かってるからこそ余計腹立って」と怒った。
その上で「家族とか、身内を巻き込んで盗撮してくるのに関してはちょっとマジでやめてください」と訴えた。
