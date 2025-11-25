『鬼滅の刃』興収381.5億円突破！記録更新まで残り26億円 前作上回る興収ペース維持
アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の興収情報が発表され、公開130日間で興収381.5億円を突破した。国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）の記録更新まで残り約26億円となっている。
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開3日間で興収55.2億円を突破し、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という3つの記録を更新。
現在の国内歴代興収は2位で、歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）を公開初日から上回る興収ペースを維持しており、1位の記録更新も十分に狙える。
また、11月16日までの集計で、日本を含む全世界で累計観客動員8917万7796人、総興行収入1063億7056万8950円を記録し、日本映画史上初の全世界興行収入1000億円を突破するなど世界的な大ヒットとなっている。
今後は新たな入場者特典として、原作者・吾峠呼世晴氏による胡蝶しのぶの描き下ろしイラスト＆コメントを使用した鑑賞御礼メッセージボードが、29日から全国合計100万人限定で配布されることが決まっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
■劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の興行成績の推移（公開日2025年7月18日）
公開初日：興収16億4605万4200円、動員数115万5637人※初日成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
公開3日間：興収：55億2429万8500円、動員数：384万3613人※オープニング成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
公開4日間：興収：73億1584万6800円、動員数：516万4348人
公開8日間：興収100億円突破
公開10日間：興収128億7217万6700円、動員数：910万4483人
公開17日間：興収176億3955万7600円、動員数：1255万8582人
公開23日間：興収200億円突破
公開25日間：興収220億7219万1500円、動員数：1569万8202人
公開31日間：興収257億8265万6600円、動員数：1827万2941人
公開38日間：興収280億8769万4600円、動員数：1982万5555人
公開45日間：興収299億8348万3800円、動員数：2110万2792人
公開46日間：興収300億円突破
公開52日間：興収314億2591万6900円、動員数：2200万7405人
公開60日間：興収330億5606万6300円、動員数：2304万2671人
公開66日間：興収340億1149万0700円、動員数：2362万1279人
公開73日間：興収350億6433万1400円、動員数：2426万6753人
公開80日間：興収357億円、動員数2470万人
公開88日間：興収364億円、動員数2511万人
公開94日間：興収367億円、動員数2533万人
公開101日間：興収371億円、動員数2554万人
公開109日間：興収375.3億円
公開115日間：興収377億円
公開122日間：興収379億2758万9200円
公開130日間：興収381.5億円
■『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』興行成績の推移（公開日2020年10月16日）
公開初日：興収12億6872万4700円、動員数91万507人
公開3日間：興収46億2311万7450円、動員数342万493人
公開10日間：興収107億5423万2550円、動員数798万3442人
公開17日間：興収157億9936万5450円、動員数1189万1254人
公開24日間：興収204億8361万1650円、動員数1537万3943人
公開31日間：興収233億4929万1050円、動員数1750万5285人
公開59日間：興収302億8930万7700円、動員数2253万9385人
公開101日間：興収365億円、動員数2667万人
公開108日間：興収368億円、動員数2688万人
公開115日間：興収371億円、動員数2707万人
公開122日間：興収374億円、動員数2727万人
公開129日間：興収377億円、動員数2745万人
公開136日間：興収381億円、動員数2768万人
公開143日間：興収384億円、動員数2787万人
公開150日間：興収386億円、動員数2800万人
公開157日間：興収387億円、動員数2812万人
公開164日間：興収390億円、動員数2830万人
公開171日間：興収394億円、動員数2857万人
公開178日間：興収396億円、動員数2869万人
公開185日間：興収397億円、動員数2876万人
公開192日間：興収397.8億円
公開202日間：興収398.8億円、動員数2887万人
公開206日間：興収399億円、動員数2890万人
公開213日間：興収399.7億円、動員2893万人
公開220日間：興収400.1億円、動員数2896万人
