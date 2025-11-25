³ÚÅ·²Ã¼£²°¤¬1800Ëü±ßÁý¤Î3400Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£ÀïÎÏ³°¤ò2ÅÙ·Ð¸³¤·¡Ö·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡¡³ÚÅ·¤Î²Ã¼£²°Ï¡Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¡¢ËÜµò¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1800Ëü±ßÁý¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð3400Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£ºò¥ª¥Õ¤Ëºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡ÖÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÎÏ³°¤Ë2²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à4°Ì¤Î54»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢18¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦50¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤¤ÅÐÈÄ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿§»æ¤Ë¤Ï¡ÖÅìËÌ¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£ÀèÆü¡¢µ¤Àç¾Â¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡Ê¿ÌºÒ¤¬¡ËÇö¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö13Ç¯¤ËÅìËÌ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿½Ö´Ö¡£¤¢¤¢¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤â¤¦1²ó»ý¤Ã¤ÆÅìËÌÁ´ÂÎ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£