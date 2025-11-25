家族とチームを守れる漢に！ J１初参戦クラブで残留に尽力した27歳DFが入籍「人としてとても尊敬できる妻」と共に歩む
ファジアーノ岡山は11月25日、立田悠悟の入籍を発表した。
立田は清水のアカデミー出身で、2017年にトップチームに昇格。22年までプレーし、23年に柏レイソルに移籍し、今季にJ１初昇格を果たした岡山に新天地を求めた。
岡山では開幕から主要メンバーとして活躍。26節・柏戦で途中交代して以降、しばらくピッチから離れる時期もあったが、34節・C大阪戦で復帰。ここまで26試合に出場し、J１残留を成し遂げたチームで尽力した。
27歳DFはクラブの公式サイトを通じて入籍を報告。「人としてとても尊敬できる妻と、この先を共に歩んでいけることをとても幸せに感じております。これから家族とチームを守れる漢になれるように頑張っていきます」とコメント。続けて「今シーズンはまだ残り２試合ありますので、いい形で終えられる様にしたいと思います。引き続き熱い応援よろしくお願い致します」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
