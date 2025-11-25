G20から帰国した高市首相は25日午前、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、日米間の緊密な連携を確認しました。

高市首相 「トランプ大統領からは、昨晩行われた米中首脳会談を含む最近の米中関係の状況について説明がございました。日米間の緊密な連携を確認できたと思います」

トランプ大統領は24日、中国の習近平国家主席と電話会談していて、習近平主席が台湾問題における中国の立場を説明していました。日本を牽（けん）制する思惑もあったとみられます。

25日の日米首脳の電話会談は、トランプ大統領からの申し入れによるもので、24日の米中首脳会談についての報告があったということです。

会談後、高市首相はトランプ大統領から「極めて親しい友人でいつでも電話してほしい」と伝えられたことを明らかにし、日米関係の緊密さをアピールしました。

一方、日中関係の緊張が高まる中、日本側の立場を説明したのかなど会談の詳細については、「差し控える」としています。

このタイミングでの電話会談の意味について、ある政府関係者は「中国がアメリカに接近する中で同盟国である日本とアメリカの緊密さを中国にアピールする狙いもある」と述べています。