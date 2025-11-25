¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¿ûÉö²Ú¡õ¹ÓÌÚÍ¥Æà¡¡ÃÏ¸µÆü¾Ï³Ø±àÆ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¤¬½é»²Àï¡¡¿û¡Ö¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼ÇÕ¤Ï27Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢µÜºê¡¦µÜºêCC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µÜºê»Ô¤ÎÆü¾Ï³Ø±à¹â¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤È¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê20¡áSky¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡23Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¿û¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿24Ç¯¤ËÄÌ²á¤·¤¿¹ÓÌÚ¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¡£2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ëº£Ç¯9·î¤Ë¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°ì½ï¤Ë9¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¿û¤Ï¡Ö°ìÈÖ¸«¤Æ¤¤¿Âç²ñ¤Ê¤Î¤ÇÀ¨¤¯¿·Á¯¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Æ±µéÀ¸¤È¤ÎÆ±»þ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡×¡£¹ÓÌÚ¤Ï¡Ö3Ç¯´Ö°ì½ï¤ËµÜºê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¥ê¥³¡¼ÇÕ¤Ë¡Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¿û¤ÏµÜºê»Ô¡¢¹ÓÌÚ¤Ï·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¡£Æü¾Ï³Ø±à»þÂå¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ23Ç¯Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÀï¤òÀ©ÇÆ¡£¿û¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ5Ç¯´Ö¡¢¹ÓÌÚ¤Ï¹â¹»¤Î3Ç¯´Ö¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éµÜºêCC¤ò²¿ÅÙ¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿û¤Ï¡ÖÁ´¥Û¡¼¥ëÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤ÎÍî¤È¤·¾ì½ê¡Ë¤¬¶¹¤¤¤·¡¢¹âÎï¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â½ÅÍ×¡£Á´Éô¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬¾¡¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï»×¤¤½Ð¿¼¤¤Âç²ñ¤Ç¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¿û¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯Á´ÉôÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ÓÌÚ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£