“大胆イメチェン”メンバーも…BABYMONSTER、唯一無二のカリスマオーラで香港へ出国【空港写真】

BABYMONSTERが、際立つセンスで視線を釘付けにした。

【写真】圧倒的オーラ！BABYMONSTERの空港ファッション

11月25日、BABYMONSTERは11月28日・29日に香港・啓徳（カイタック）スタジアムで開催されるK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」に出演するため、仁川国際空港から香港へ出国した。

（写真提供＝OSEN）BABYMONSTER

この日、メンバーたちはそれぞれの個性が際立つスタイリングで登場し、空港を華やかに彩った。

（写真提供＝OSEN）アヒョン、ルカ、ローラ

また、パリタは蛍光ピンクの鮮やかなヘアカラーに、日本人メンバーのアサは黒髪からブロンドヘアにイメチェンし、印象的なビジュアルで視線を集めた。

（写真提供＝OSEN）パリタ、アサ、チキタ

なお「2025 MAMA AWARDS」は、11月28日・29日の2日間にわたり香港・啓徳（カイタック）スタジアムで開催され、BABYMONSTERは11月28日のステージに出演し、パフォーマンスを披露する予定だ。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。