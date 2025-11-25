米メディア「エッセンシャリースポーツ」は２４日（日本時間２５日）、「２３歳のポール・スキーンズのニコチン中毒が恋人オリビア・ダンによって誤ってリークされる」との記事を配信。ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手に関する疑惑を報じた。

同記事は「『ダッグアウトフォーエバー』というインスタグラムサイトが『ダンとスキーンズが出演した最新のＴｉｋＴｏｋ動画の背景にウインターグリーン・ジン（＝ニコチンパッチ）が山積みで映っていた』と指摘した」と報じた。

同記事は「このジンはＭＬＢ選手の間で静かに人気を集めている。現ジャイアンツのブルベイカー投手は、ＦＯＸスポーツに対し、『ジンは小さいけど感覚を再現できるため、一度に２つのパッチを使う』と語っている」と現状を伝えた。

そのうえで「ＭＬＢのタバコ禁止の取り組みは着実に進展しており、選手の無煙タバコへの移行はこうした状況の変化を反映している。これらの動きは、ダッグアウトやブルペンにおける従来の無煙タバコの使用が、わずかながらも意義深く減少していることを物語っています」とＭＬＢのタバコ禁止の取り組みに理解を示した。

かつてベンチでの噛みタバコはメジャーの風物詩だった。同記事は「ＭＬＢはスキーンズでさえ避けられないニコチン問題の深刻化に直面している。かつてタバコが野球のアイデンティティーを形成していたとすれば、ジンはクラブハウスの文化を根底から覆そうとしているようだ」とまとめた。