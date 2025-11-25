ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¾®ÀôÂç¿Ã¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼Õºá¡© ¡Ö¾®ÀôÂç¿Ã¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÊÑÉÔÌû²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤«¤é¤â¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¡ÄÊÆ¤Î²·¶È¼Ô¡Ö±Ä¶ÈÍø±×500¡ó¡×¤Ê¤É¤á¤°¤ê
¡¡25Æü¤Î½°±¡ÇÀ¿å°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¶áÆ£ÏÂÌéµÄ°÷¤¬ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÂç¿Ã¤¬¾®ÀôÂç¿Ã¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼Õºá¤·¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¶áÆ£µÄ°÷¤Ï¡ÖÊÆ²Á¹âÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ê¾®Àô¡ËÁ°Âç¿Ã¤¬ÊÆ¤Î²·¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ÏÊ£»¨²ø´ñ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¡Ù¤È°Ñ°÷²ñ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¡Øº£¡¢¼ÒÌ¾¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢²·¤ÎÂç¼ê¤ÎÇä¾å¹â¡¦±Ä¶ÈÍø±×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÏÇä¾å¹âÁ°Ç¯120¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬¤Ê¤ó¤ÈÂÐÁ°Ç¯Èæ500¡ó¤¯¤é¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ¯¸À¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø¤´ÉÔ°Â¤ä¤´ÉÔ¿®¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢°ú¤Â³¤Æ©ÌÀÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¿®Íê¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼Õ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²·¤ÎÊý¡¹¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°¼Ô»ë¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡Ö¾®ÀôÁ°Âç¿Ã¤ÎÅúÊÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¾õ¶·Åù¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢»ä¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¹çË¡Åª¤ËÅ¬Àµ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡¢»ä¤«¤é²¿¤«¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£µÄ°÷¤Ï¡ÖÂç¿Ã¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡£Á°¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î¶È³¦¤ÎÊý¡¦»ö¶È¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Û¤È¤ó¤ÉÌ¾»Ø¤·¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡ØÁ°Ç¤¼Ô¤Î¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÄÉµÚ¡£µÄ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡Ö¾®ÀôÂç¿Ã¤Î¤´È¯¸À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£»ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑÉÔÌû²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤é¤â¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë