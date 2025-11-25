ROIROM「タイプロ」宮本美季＆NOSUKEとの再会ショットにファン歓喜「激アツ」「記憶が蘇る」
【モデルプレス＝2025/11/25】シンガーソングライターの宮本美季が11月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム）との写真を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「タイプロ」出身デュオ、トレーナー陣との再会ショット
5月8日、timeleszによるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していた本多大夢と浜川路己が、新ユニット・ROIROMの結成を発表。11月19日に新曲「Dear DIVA」にてプレデビューし、11月23日には、東京・有明アリーナでデビューショーケース「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜presented by BEAT AX VOL.7」を開催した。
今回「タイプロ」でダンストレーナーを務めていた宮本が「ROIROM初のショーケース、大成功おめでとう御座います カッコよかったー！今後楽しみでしかないこのお2人です」とつづり、同公演を訪れたことを報告。「そして久しぶりのNosukeさんとの2ショットは嬉しすぎました」と紹介し「タイプロ」でダンストレーナーを務めたNOSUKEとの2ショットと、ROIROMと並んだ4ショットを披露した。
また同日、NOSUKEも自身のXにて宮本の投稿を引用し「ロイが教えてくれたこのポーズをロイがやってない…だと…」と写真のポーズのお茶目にツッコミを入れている。
今回の投稿に、ファンからは「タイプロファミリー！」「激アツ」「感慨深すぎる」「こんな日が来るなんて…泣ける」「めちゃくちゃ素敵な4ショット」「タイプロの記憶が蘇る」「みんな可愛い」と反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
◆「タイプロ」宮本美季、ROIROMらとの再会ショット
◆「タイプロ」メンバーの再会ショットに反響
