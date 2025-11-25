カップルYouTuber、9月にプロポーズしていた スイスでの2ショットに「映画のよう」「美男美女でお似合い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/25】カップルYouTuberキムイオハウスが11月24日、共同で運用するＸ（旧Twitter）を更新。スイスでのプロポーズを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】カップルYouTuber「映画のよう」大量のバラ抱えたプロポーズショット
TikTokやInstagramを中心に活動する日本人カップルインフルエンサーのキムイオハウス（彼氏のKimuと彼女のイオナ）。投稿では「2025.09.03スイスで大好きなゆうちゃんにプロポーズしてもらいました」「こんな私のためにたくさん考えて計画してくれてありがとう」とイオナがKimuからプロポーズを受けていたことを投稿。
美しい湖畔を背景にKimuがイオナにひざまずいているプロポーズの様子や、薔薇の花束を抱えて指輪を見せているイオナとKimuの2ショットを公開している。
この投稿には「最高のロケーション」「美男美女でお似合い」「映画のよう」「幸せが伝わる」「理想的なプロポーズ」「美しすぎる景色」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カップルYouTuber「映画のよう」大量のバラ抱えたプロポーズショット
◆キムイオハウス、スイスでのプロポーズを報告
TikTokやInstagramを中心に活動する日本人カップルインフルエンサーのキムイオハウス（彼氏のKimuと彼女のイオナ）。投稿では「2025.09.03スイスで大好きなゆうちゃんにプロポーズしてもらいました」「こんな私のためにたくさん考えて計画してくれてありがとう」とイオナがKimuからプロポーズを受けていたことを投稿。
◆キムイオハウスの投稿に反響
この投稿には「最高のロケーション」「美男美女でお似合い」「映画のよう」「幸せが伝わる」「理想的なプロポーズ」「美しすぎる景色」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】