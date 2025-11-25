「また一緒に遊ぼうね」一件落着してこれからは平穏に？｜マンション内のママ友トラブル【ママリ】

この漫画は、作者・いもやまようみん(©mamayoubi)さんのフォロワーさんが経験した実際のママ友トラブルを描いた作品です。子どもの相性も影響してしまうママ同士の関係の築き方に難しさを感じた小野さん。ママ同士とはいえど、相性や価値観の違いはありますよね。小野さんはトラブルを経験し自分なりの「心地よい距離感」を見つけるのでした。『マンション内ママ友トラブル』第10話をごらんください。

A太がいちかちゃんを噛んで泣かせてしまった翌日、まだA太の行動にいちかちゃんが原因だと不満が止まらない相川さんは、平田さんの家に遊びに来ていました。





平田さんは、相川さんの話を聞きながら「ずっと相川さんの味方」と思いを募らせるのでした。

©mamayoubi

©mamayoubi

小野さんが自宅にいると、相川さんから連絡がありました。

©mamayoubi

©mamayoubi

平田さんの家で話していた時は、もう小野さんと仲良くしないのかと思えるような怒りっぷりでしたが、相川さんから謝ってきました。時間がたって、やはりA太が嚙んだことはよくないと思い直してくれたのでしょうか。

©mamayoubi

©mamayoubi

お互い謝り合えてよかったですね。平田さんも「また3人で遊べる」と言ってくれました。

©mamayoubi

©mamayoubi

子ども同士も謝れて平和的に解決したようですが、不穏な予感がしますね。一体何が起こるのでしょうか。

心地よい関係を選ぶ勇気

©mamayoubi

©mamayoubi

3歳の娘・いちかちゃんを育てる小野さんは、引っ越し先のマンションで、同じ年ごろの子どもを持つ相川さんと平田さんという2人のママと出会います。子ども同士が同学年ということもあり、自然と会話が生まれ、親同士もすぐに顔なじみに。新しい環境で“知っている人がいる”という安心感は、小野さんにとっても心強いものでした。



ところが、子どもたちの関わり方や性格の違いから、次第にギクシャクし始めます。特に相川さんの息子・A太くんと、いちかちゃんがもめる場面が増え、小野さんは気をつかうようになってしまいます。さらに平田さんが相川さんに強く依存している様子が見え始め、3人の関係は次第にバランスを崩していきました。



最終的に、小野さんは2人と少し距離をとる決断をします。もし関係を保っていたら、自分の気持ちを押し殺しながらの付き合いになっていたかもしれません。いくら子ども同士が同じ年でも、親同士が無理に関係を続ける必要はない。そう気づいた小野さんは、心地よい距離感を保ちながら、わが子の環境を見守っていくことにしたのです。



ママ友との関係は、子どものためを思うからこそ悩みが生まれます。でも、親自身が無理をしすぎてしまうと、笑顔でいられなくなることもありますよね。自分を大切にできる関係を選ぶことが、子どもにとっても安心につながるのかもしれません。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）