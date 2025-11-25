歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎と、６代目尾上菊之助が２５日、京都・八坂神社で南座１２月公演「當る午歳 吉例顔見世興行 東西合同歌舞伎 尾上菊之助改め八代目尾上菊五郎襲名披露 尾上丑之助改め六代目尾上菊之助襲名披露」のお練りと成功祈願を行った。

京都は初代菊五郎のゆかりの地。８代目菊五郎は「南座の公演におきまして、気持ちを新たに初代の生まれ育った地で、懸命に親子で力を合わせて舞台に向けてひと月精進してまいりますという覚悟を、今日固めた次第でございます」と表情を引き締めた。６代目菊之助にとっては初めての南座での公演。「八坂神社様に襲名がひと月無事に終わることを祈らさせていただきました」と緊張ぎみに語った。

前日２４日には、歌舞伎俳優の片岡亀蔵さんが、火災により６４歳で死去するという悲しいニュースもあった。菊五郎は「胸が締め付けられる思いがいたします。亀蔵さんには若い頃からいろいろ教えてもらっていただきましたし、古典から新作までご一緒させていただいて…」と無念の表情。また、最後の舞台は１０月名古屋・御園座の「京鹿子娘道成寺」所化妙念坊、「鼠小紋春着雛形」辻番与惣兵衛で、鼠（ねずみ）小僧で亀蔵さんと共演した菊五郎は「私の父の役で、一番最後にねずみ小僧と交わす言葉が『これがこの世のお顔の見納め』っていうセリフを二人で分け合って、亀蔵さんが引っ込んでいかれるんですけれども、まさかそれが本当に現実になってしまうなんて思っていませんでした」と沈痛な面持ちで語った。