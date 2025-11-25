ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¢ÈïºÒ¼Ô¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ5¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤â
ÂçÊ¬¸©¤Ï11·î25Æü¡¢18Æü¤ËÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼«Á³ºÒ³²¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐºÒ¤Ï¡¢È¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð¤Ä25Æü¸½ºß¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½»Âð¤Ê¤É170Åï°Ê¾å¤¬¾Æ¤±¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢´û¤ËºÒ³²µß½õË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎË¡Î§¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ë¡Î§¤Ë¤è¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü1¡Ë½»¤Þ¤¤¡¢¿©ÎÁ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç
ÈòÆñ½ê¤ÎÀßÃÖ¤Î¤Û¤«¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Ï¡¢²¾Àß½»Âð¤Î¶¡Í¿¡¢¿æ¤½Ð¤·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¿å¤ÎÄó¶¡¡¢ÈïÉþ¤ä¿²¶ñ¤Ê¤É¤Î»Ùµë¤äÂßÍ¿¡¢°åÎÅ¥µ¥Ý¡¼¥È¤äµß½Ð¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Ï¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿ÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÁë¸ý¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê¢¨»Ù±ç¤ÎÁë¸ý°ìÍ÷¤Ïµ»ö¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Öº´²ì´ØÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ ¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸¡×.
¡Êhttps://www.city.oita.oita.jp/o029/saganosekifire/matome.html¡Ë
¡ü2¡Ë½»ÂðºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¶â¤Î»Ùµë
¼¡¤Ë¡¢ÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½»Âð¤ËÃø¤·¤¤Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿À¤ÂÓ¤¬¡¢À¸³èºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¶â¤Ï¡¢½»Âð¤ÎÈï³²ÄøÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë´ðÁÃ»Ù±ç¶â¤È¡¢½»Âð¤ÎºÆ·úÊýË¡¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë²Ã»»»Ù±ç¶â¤Î2ÃÊ³¬¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ðÁÃ»Ù±ç¶â¤Ï¡¢Á´²õ¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç100Ëü±ß¡¢Âçµ¬ÌÏÈ¾²õ¤Î¾ì¹ç50Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ã»»»Ù±ç¶â¤Ï¡¢½»Âð¤ò·úÀß¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç200Ëü±ß¡¢Êä½¤¤Î¾ì¹ç100Ëü±ß¡¢ÄÂÂß¡Ê¸ø±Ä½»Âð¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¾ì¹ç50Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á´²õÀ¤ÂÓ¤¬½»Âð¤ò·úÀß¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´ðÁÃ»Ù±ç¶â¤È²Ã»»»Ù±ç¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂç300Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»ÔÄ®Â¼Ìò¾ì¡Ë
¡ü3¡ËÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç
Ãæ¾®´ë¶È¤ä¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÊ¬»Ô¤ËºÒ³²µß½õË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢11·î20Æü¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»Ù±çÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±çÁ¼ÃÖ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÆÃÊÌÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ¡¢ºÒ³²ÉüµìÂß¤·ÉÕ¤±Åù¤Î¼Â»Ü¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ÈÊÝ¾Ú4¹æ¤ÎÅ¬ÍÑ¡¢´û±ýºÄÌ³¤ÎÊÖºÑ¾ò·ï´ËÏÂÅù¤ÎÂÐ±þ¡¢¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑºÒ³²»þÂß¤·ÉÕ¤±¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Ù±çÁ¼ÃÖ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©¤äÂçÊ¬»Ô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÁêÃÌÁë¸ý¤Ê¤É¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251120005/20251120005-1.pdf¡Ë
¡ü4¡Ë¸Ä¿Í¤Î¼Ú¶â¤ÎµßºÑÁ¼ÃÖ
ºÒ³²µß½õË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈïºÒ¼Ô¤ÎºÄÌ³À°Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¼«Á³ºÒ³²¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ë±è¤Ã¤¿µßºÑÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ú¶â¤¬ÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Ë¡ÖºÄÌ³À°Íý¡×¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Á³ºÒ³²¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ëºÄÌ³À°Íý¤Ï¡¢ÈïºÒ¼ÔµßºÑ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤ÎºÄÌ³À°Íý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ¡¹¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇË»º¼êÂ³¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë ¡¦ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÅÐÏ¿»Ù±çÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¼êÂ³»Ù±ç¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë ¡¦ºÄÌ³À°Íý¤ò¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¿®ÍÑ¾ðÊó¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¡Ë¤ËºÜ¤é¤Ê¤¤ ¡¦ÊÝ¾Ú¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â´ðËÜÅª¤ËÊÝ¾ÚºÄÌ³¤ÎÍú¹Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÝ¾Ú¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤¬¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤
¡ü5¡Ë¸©ÀÇ¤Î¸ºÌÈ¤Ê¤É
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÂçÊ¬¸©¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¸©ÀÇ¤Î¸ºÌÈ¤ä¡¢ÇÀÎÓ¿å»º»ö¶È¼Ô¤äÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Î¶âÍ»ÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êhttps://www.pref.oita.jp/soshiki/10400/saganosekikasaishien.html¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÂçÊ¬¸©¤äÂçÊ¬»Ô¤¬À©ÅÙ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ë¡¥Æ¥é¥¹¤ÎÌ±»öË¡Î§ÉÞ½õÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢ºÒ³²¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Îµ»ö¤Ç¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤òÌÖÍåÅª¤Ë½ñ¤¤¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àè¤Ë¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÊ¬¸©¤äÂçÊ¬»Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¾ðÊó¤¬Â¿¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¾ðÊó¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÒ³²¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼êÂ³¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ê¤É¤¬ÌµÎÁË¡Î§ÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃí°Õ¤·¡¢»Ù±çÏ³¤ì¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¡¢¼êÂ³¤¤Ï¡©
Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊä½þ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤äÈïºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤È¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ê½»²È¤ËÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÈïºÒ¼Ô¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¤¬½»²È¤ÎÈï³²¤ÎÄøÅÙ¡ÊÁ´²õ¡¢È¾²õÅù¡Ë¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿½ÀÁ¤Ï»ÔÄ®Â¼¤ÎÌò¾ì¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬»Ô¤Î¾ì¹ç¡¢ËÉºÒ´íµ¡´ÉÍý²Ý¤â¤·¤¯¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î»Ù½ê¡ÊÃÏ°èÃ´ÅöÈÉ¡Ë¤ÎÁë¸ý¤Ë¤Æ¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÎã¡§º´²ì´Ø»Ù½ê¤ÎÃÏ°èÃ´ÅöÈÉ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï097-575-1111¡Ë
½»²È°Ê³°¤ÎÈï³²¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤Ï¡¢ÈïºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¬»Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¿½ÀÁÊýË¡¤äÁë¸ý¤ÏØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤ÈÆ±¤¸¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÂçÊ¬»Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë½ñ¼°¤â´Þ¤á¤¿¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÂçÊ¬»Ô¤Î»Ù±çÁë¸ý°ìÍ÷
ÂçÊ¬»Ô¤Î¡Öº´²ì´ØÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ ¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸¡×Æâ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý.
¡Êhttps://www.city.oita.oita.jp/o029/saganosekifire/matome.html¡Ë
¢£ ³ÆÉôÅý³ç¡¢¾ðÊó¤Î¹Êó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ Áí¹çÅý³çÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-537-5664
¢£ ÈòÆñ½ê¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¡¢ÈïºÒ³°¹ñ¿Í¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ ÈïºÒ¼Ôµß±çÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-537-5623
¢£ ¤´¤ß½èÍý¤ª¤è¤Ó½¸ÀÑ¡¢ËÉ±ÖÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ ºÒ³²ÇÑ´þÊªÂÐºöÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-537-5624
¢£ ¿©ÎÁ¡¦°ûÎÁ¿å¡¦À¸³èÍÑÉÊÅù¤ÎÍ¢Á÷¡¢»Ù±çÊª»ñ¡¦µÁ±çÊª»ñ¤Ê¤É¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ª¤è¤ÓÇÛÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ Êª»ñ»Ù±çÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-537-5625
¢£ °åÎÅÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡¢Æ°Êª°¦¸îÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ ÊÝ·ò°åÎÅÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-536-2222
¢£ ÈòÆñ½ê¤È¤ÎÏ¢ÍíÄ´À°¡¢ØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤Î¸òÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ ÃÏ°èÂÐºöÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-537-5612
¢£ ³Ø¹»¿¦°÷¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌÅù¤ÎÈïºÒ¾õ¶·¤ÎÈòÆñ¤ª¤è¤ÓÇÄ°®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ »ùÆ¸¡¦À¸ÅÌÂÐºöÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-537-5671
¢£ ·úÃÛÊª¤ÎÈï³²Ä´ºº¡¢ÈïºÒ½»Âð¤Î±þµÞ½¤Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ ½»ÂðÂÐºöÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-537-5636
¢£ Æó¼¡Èï³²¤ÎËÉ»ß³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ ¼Ò²ñ´ðÈ×ÂÐºöÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-537-5630
¢£ °ûÎÁ¿å¤Î¶¡µë¡¢¾å²¼¿åÆ»»ÜÀß¤Î±þµÞÉüµì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ ¾å²¼¿åÆ»ÂÐºöÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-538-2403
¢£ ºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤ª¤è¤ÓËÉ¸æ¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¡¢µßµÞ³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È Ã´ÅöÉôÌ¾¡§ ¾ÃËÉÂÐºöÉô ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 097-532-2199
