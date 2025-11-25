大谷翔平選手が25日、自身のインスタグラムを更新し、「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明しました。

大会連覇へ向け、大きな一歩を踏み出した日本代表。着々と準備を進める中、前回大会の決勝で惜しくも日本に敗北したアメリカ代表が雪辱を果たすため名だたるメンバーが参加を表明しています。

キャプテンを務めるのはヤンキースのアーロン・ジャッジ選手。今季は打率.331で初の首位打者を記録すると、2年連続4度目の50号に到達(53本塁打)しました。2年連続3度目のア・リーグMVPを受賞しています。

ジャッジ選手の下に集まったのが、今季MLBで唯一60本塁打の大台に乗ったマリナーズのカル・ローリー選手、満票でサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手、シルバースラッガー賞受賞のロイヤルズのボビー・ウィットJr.選手、カブスのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手とダイヤモンドバックスのコービン・キャロル選手など強力なメンバーが集まっています。

日本代表はどのメンバーで挑むのか、今後の動向に注目が集まります。WBC開幕は2026年3月5日となっています。