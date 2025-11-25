モデルのギャビーが２４日の“女性版ＳＡＳＵＫＥ”となるＴＢＳ「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」に出場した。

２８番手で登場し、前回わずか１秒で涙を呑んだ１ｓｔステージを８秒以上残してリベンジクリア。２ｎｄステージでは、またまたあと数秒あれば…というギリギリのパフォーマンスを見せたが、タイムアップとなってしまった。

前回とステージこそ違うもののクリアボタンを目の前にしてのリタイアで「きつかった。でも泣かないです。次、頑張ります」と気丈に振る舞ったギャビー。

９頭身の手足の長さと運動神経を生かして躍動し、Ｘでは「スタイル良すぎてスパイダーが美しかった」「爪切ってまで頑張ってたＫＵＮＯＩＣＨＩ見て泣いてしまったよ」「動きよかったのに…」「エビ中の子もギャビーさんも女子プロの上谷さんもでてきて、鬼レンチャンの４００ｍの方々の運動神経を感じてる。」「１番心揺さぶられたのは、ギャビーさんのリバースコンベアだったなあ 必死の形相でなんとか進む姿を見て、過呼吸気味になって涙が止まらなかった」などの声が並んだ。

ギャビーは過去のイベントや番組で壮絶な半生を明かしている。米国人の母と、日本語を話せない日本人の父との間に生まれ、４歳まで米国で生活。祖父母が事業を成功させており、当時は「裕福」だったという。

だが、父親の事業の関係で福岡にやってくると、日本の生活になじめなかった母が家を出て離婚。父は家に帰ってこず、生活が苦しくなった。

中学生時代にはグレて家に帰らなくなり、久々に戻ると更地になっていたエピソードも。モデルを目指して上京し、現在はＴＢＳ系「オールスター感謝祭」の「赤坂５丁目ミニマラソン」やフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」の「女子３００ｍ走サバイバルレンチャン」などのスポーツ系企画で活躍している。