¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¡Ê53¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Ä¹ÃË¡¦ÃæÂ¼ÍÛ´î¡Ê7¡Ë¡¢¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼²Æ´´¡Ê5¡Ë¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤Ë½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£»âÆ¸¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤Î¤ª¤¦¤Á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È²òÀâ¡£¡ÖËÜ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡¢°ìÀÚ´«Í¶¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤Î±ÇÁü¤È¤«YouTube¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡È¥Ñ¥Ñ¡¢ËÍ¤âÉñÂæ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¸¤ã¤¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤Î¥¨¥´¤È¤¤¤¦¤«´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÈà¤Ë¤ÏÈà¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡×¤È¤¤¤¦»âÆ¸¡£¡Ö¾ðÇ®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤¬·¹¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ë·è¤á¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡ÖÃë¤ÎÉô¤Þ¤Ç¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡£Í¼Êý¤«¤é¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»âÆ¸¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤Ç¡¢»Ò¶¡¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤ÎËÜ¾ì¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥ë¥Á¥ã¡¦¥ê¥Ö¥ì¡×²ñ¾ì¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´é¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢»âÆ¸¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤âÇòÅÉ¤ê¤Ë·¨¼è¤ê¤È¤«¤ò¤¹¤ë¤È¡¢´°Á´¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤ÆÈóÆü¾ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹²ÎÉñ´ì¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÀë¸À¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£