シンガー・ソングライターのさだまさし（７３）が、音楽演劇界の功労者に授与される「第１４回岩谷時子賞」を受賞し、２５日、都内で行われた授賞式に出席した。ソロデビュー５０周年記念日に同賞を受賞し、トロフィーを手に「素晴らしい賞にお選び頂いて心から感謝しています」と感激。ユーモアを交え、喜び爆発のスピーチを繰り広げた。

作詞家の岩谷時子さんを知ったのは、中学時代に経験した加山雄三ブームの時。「加山さんに憧れなければ、僕は真面目なバイオリン弾きになっていた。加山に憧れたために脱落して歌歌いになってしまいました」と語りつつ、「歌曲に憧れたきっかけとなった岩谷先生の賞を頂けた。このために歩いてきたような気がする」とはにかんだ。

歌作りで言葉の難しさを実感しており、「叩かれるのは歌詞から。何も批判されなかったのは、北の国からのテーマだけだった気がする。『あ』と『う』だけでやっていましたので」と笑顔。ソロデビュー５０周年を迎えて「こうして現役でいられることに感謝したい」と頭を下げ、今後について「お客さんがいなくなるまで（歌うことを）続けます」と意気込んだ。