歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。漫画風にした絵日記「双子とマヨカ日常」を公開しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「お兄ちゃんはにっこり 弟くんはニャ〜」 双子の個性の違い 絵日記で愛情たっぷりに解説





投稿された絵日記は、双子の赤ちゃんと家族の日常を、明るいパステルカラーと可愛らしいタッチで描いた心温まる作品です。リビングを思わせる温かな室内で、双子の赤ちゃんが笑っている様子や、家族が愛情深く見守る姿が描かれています。









作品には、母親・桂子さんが赤ちゃんを抱きしめながら「どんなこと話すようになるだろうね」と未来に思いを馳せる場面や、「生まれてはじめて」の瞬間に「ニコニコ」と笑顔を見せる赤ちゃんの愛らしい姿が描かれています。







中川さんは、「あっまた笑った 笑い方も性格出てて二卵性おもしろい」「お兄ちゃんはにっこり 弟くんはニャ〜なんだよな」と作品で伝えています。







コマに添えられた「ゲポッ」と双子の兄が弟の顔に吐いたシーンでは「生まれて初めて顔に吐かれたけど全く動じない弟…!!」といった、育児の喜びや驚きを生き生きと表現しており、家族の幸せな瞬間が詰まっています。



【担当：芸能情報ステーション】