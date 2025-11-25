２４日にトヨタアリーナ東京で行われたボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で那須川天心（２７）＝帝拳＝に３−０で判定勝ちし、新王者に輝いた井上拓真（２９）＝大橋＝が一夜明けた２５日、横浜市の所属ジムで会見した。キックボクシング時代からプロ格闘技５４連勝中だった神童に初黒星をつけ、自身１年１カ月ぶりの再起戦で王座に返り咲き。試合後は井上家で食事を取りながら試合映像を見返し、朝８時からはフジテレビの情報番組「サン！シャイン」に生出演したため「一睡もしてません」と笑い、「（王座に）返り咲いたというより、強敵の天心選手に勝てたことに一番ホッとしている」と改めて実感を込めた。

激闘を繰り広げた後、会場の控え室で天心と談笑する一幕もあった。お互いに試合を振り返りながら言葉を交わしたが、キック無敗の神童から「最後に一発蹴っていいですか？」と冗談を言われ、「それだけは勘弁して」と笑い合ったという。拓真は「試合前はお互いピリつくのは当たり前だが、終わればお互いにたたえ合うのがスポーツのいいところ」と、ノーサイドを強調した。

日本選手が活況のバンタム級戦線の中心に再び浮上し、昨年１０月に敗れたＷＢＡ世界同級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝との雪辱戦や、１２月１７日に堤と対戦するＷＢＡ同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン、さらにはバンタム級に上げてきた元４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝らビッグネームと拳を交える可能性も広がる。

今後の展望について「自分としては盛り上がるカードをやっていきたい。（大橋）会長から話があれば、どんな相手ともやりたい。僕は仕上げるだけなので。どんな相手だろうと、また強い井上拓真をつくりあげるだけ」と意欲。大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「堤選手とのリベンジマッチや、井岡選手とやっても面白い。（実現の可能性がある）いろんな面白い試合がたくさんあるので楽しみ」と語った。