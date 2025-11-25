散歩中の黒柴の子犬が、まるで“自分と同じ仲間”を見つけたかのように黒ヤギさんへまっすぐ歩み寄る──。そんな愛らしい一幕を捉えた動画がXに投稿され、話題になっています。



【動画】黒柴の子犬が、自分とそっくりなヤギに会ったら…

投稿したのは、黒柴「かげとら」くん（2024年生・男の子）の飼い主・黒柴かげとらさん（@KAGETORA_dog）。Xでは「お互いを同族だと思ってそうな黒ヤギと黒柴」というタイトルで紹介され、多くのユーザーが「色味も首輪も同じ！」「完全に仲間認定してる顔」とコメント。動物好きの間でじわじわと拡散され続けています。



散歩中に遭遇した“そっくりさん”

かげとらくんと黒ヤギさんが出会ったのは、散歩コース途中にあるご近所の家の前。飼い主さんによると、ヤギさんとは何度か顔を合わせたことがあるものの、ここまで近寄るのは珍しいそうです。



「かげとらは好奇心旺盛なんですが、臆病でもあるので、怯えながら恐る恐る近づいていました。ヤギさんのほうは特に動じず、“適当にあしらっている”感じでしたね」



尻尾をふりつつも慎重に距離を詰めるかげとらくん。対する黒ヤギさんは堂々とした表情で、じっと見つめ返します。その様子が、まるで“初対面の仲間”を確かめ合うかのように見えたのだとか。



“同族認定”の理由は…色味＆首輪！？

飼い主さんが「同族に見えた」と感じた理由は、なんといっても2匹の“見た目の近さ”にあります。



「毛色がそっくりで、しかも首輪の色まで同じなんです。近くで見ると余計に似ていて、思わず撮影しました」



至近距離で向き合うと、確かにそっくり。SNSではユーザーからこんな声も。



「“以前どこかで会いました？”って顔してる」

「黒仲間ー！って言ってそうで可愛い」

「草食と肉食、類の違いに気づくのはまだ先」



愛らしい反応が次々に寄せられています。



そして結末は……やっぱりヤギさんの“勝ち”

少しずつ距離を詰めたかげとらくんですが、そのあとは…。



「毎回そうなんですが、今回も“適当にあしらわれて終了”でした（笑）」



動じない黒ヤギさんに対し、かげとらくんは押し切ることができなかったようです。かげとらくんはまだ生後7カ月。これからもっと仲良くなれるかもしれません。



かげとらくんはどんな子？

性格をたずねると、飼い主さんは笑いながらこう話します。



「好奇心旺盛で臆病。その組み合わせが本当にかわいいんです」



今後も散歩道で黒ヤギさんに会うたび“同族かどうか”確認しに行くのかもしれませんね。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）