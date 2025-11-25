歌手のaikoさんが24日までにXを更新し、50歳の誕生日を迎えたことを報告しました。50歳になっても可愛らしさいっぱいのaikoさんの最新ショットがネット上で話題となっています。



【写真】ティアラがお似合いのaikoさん

aikoさんは、「今日50歳になりました！これからも元気に愉快に面白く生きていきます」と11月22日の誕生日に投稿。あわせてアップされた写真では、「HAPPY BIRTHDAY」のデザインのティアラをつけ、ピースで写るお茶目な姿が印象的です。またaikoさんは、ライブツアーを控えており「これからもよろしくお願いします！今日はリハーサルで大好きなみなさんと一緒にいられて幸ネス」と大勢の関係者に囲まれて笑顔を見せていました。



SNSでは、「aikoさんお誕生日おめでとうございます」「信じられない可愛さです！」「aikoが50歳！？36歳くらいかと思ってた」「とても50歳には見えない！！」「こんな可愛い50歳奇跡すぎてすごい」「ふつーに120歳くらいまで生きてそう」「50歳とは思えない可愛さとパワー…永遠の少女すぎる…」などのコメントがありました。