2024年に配信されたコミック【子どもを追い詰めるモンスター妻】。読者からは「子どもが思いどおりに育たないと発狂するタイプかな」「産み月は何とかできても、思い通りに計画的に子どもが育ったらロボットのプログラミングみたいで怖いわ」との意見が寄せられました。

上昇志向ながら進学や就職に苦労してきた美咲。一流大卒の慎二と結婚し、息子の大和を出産すると自分が果たせなかった夢を息子に託すように。ところが息子の進学に対して、夫の慎二と意見が食い違い…。



■早生まれか、遅生まれか… 子育ては計画性が大事？読者からはこの他「うわ〜、嫌な感じ…。子どもが優秀でも、この母親に育てられてたら、才能潰されそうな気がする。成長などを計算して出産するとか、子どもを何だと思ってるんだろうか」「大きくなったら関係無いよ。大人で早生まれだから仕事できないとか無いやん」「うち早生まれの子だけどクラスの中で1番バブみあってかわいいよ」という意見も。幼い頃から、大人の言うことをよく聞き、先生やママたちから褒められることも多かった大和。美咲は決してそれをひけらかすようなことはしないように注意しながら、心の中では優越感を持っていました。この後、息子が中学受験に直面。美咲が息子をコントロールしようとして…？※この記事は2024年掲載「子どもを追い詰めるモンスター妻」をダイジェスト版でお届けしています。(ウーマンエキサイト編集部)