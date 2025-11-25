レブロン・ジェームズ、八村塁らLAレイカーズの主力選手たちがゴルフのパッティングに挑戦 完璧なパフォーマンスにファンも脱帽
全米プロバスケットボール協会（NBA）のロサンゼルス・レイカーズが公式インスタグラムを更新。「パットを沈めることはできるのだろうか？」と記すと、主力選手たちがフロアに敷いたマットでパッティングに挑戦する動画を投稿した。
【動画】パットを決めた八村塁が一言「ボクは何でも出来るよ」【ロサンゼルス・レイカーズの公式Instagramより】
最初に登場したのはNBA史上最高の選手と高い評価を受けているレブロン・ジェームズ（米国）。これまで4回のNBAチャンピオン、4回のシーズンMVPに輝いているスーパースターだ。難なくパットを決めると、バスケのゴールパフォーマンスを披露、「ハハハ…」と笑いながら立ち去って行った。2023年からレイカーズに所属する八村塁もパットを決めると「ボクは何でも出来るよ」と一言。オースチン・リーブス（米国）は「（ゴルフは）2番目に素晴らしいスポーツさ」、ジャクソン・ヘイズ（米国）はパットを決めるとこぶしを握り、さらに大きなガッツポーズも見せていた。この後も、レブロンの息子のブロニー・ジェームス、ジェイク・ラレイビア、ダルトン・コネクト（3人とも米国）、2021年の東京五輪にはナイジェリア代表として参戦したゲイブ・ビンセントと、登場する選手全員が見事にパッティングに成功した。この投稿には多くのレイカーズファンから「素晴らしいね、完璧だよ」「ジェームズ親子は似ているね」「確かに塁は何でも出来るよ、レイアップ以外はね」「今年のレイカーズのメディア担当者はとても楽しんでいるみたいだ、羨ましいよ」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井千怜が英語の曲をアカペラで披露 LPGAは「新進気鋭のロックスター」と称賛、日米のファンも大喜び！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ランキング50位、ギリギリで来季のシード権を獲得した都玲華 最終戦では謎の言葉「セカイハヒロイ…」で自身を鼓舞
ブライソン・デシャンボーも右腕ゴルフには大苦戦!? SNSで大ブレークした名手との直接対決、はたして結果は……？
【動画】パットを決めた八村塁が一言「ボクは何でも出来るよ」【ロサンゼルス・レイカーズの公式Instagramより】
最初に登場したのはNBA史上最高の選手と高い評価を受けているレブロン・ジェームズ（米国）。これまで4回のNBAチャンピオン、4回のシーズンMVPに輝いているスーパースターだ。難なくパットを決めると、バスケのゴールパフォーマンスを披露、「ハハハ…」と笑いながら立ち去って行った。2023年からレイカーズに所属する八村塁もパットを決めると「ボクは何でも出来るよ」と一言。オースチン・リーブス（米国）は「（ゴルフは）2番目に素晴らしいスポーツさ」、ジャクソン・ヘイズ（米国）はパットを決めるとこぶしを握り、さらに大きなガッツポーズも見せていた。この後も、レブロンの息子のブロニー・ジェームス、ジェイク・ラレイビア、ダルトン・コネクト（3人とも米国）、2021年の東京五輪にはナイジェリア代表として参戦したゲイブ・ビンセントと、登場する選手全員が見事にパッティングに成功した。この投稿には多くのレイカーズファンから「素晴らしいね、完璧だよ」「ジェームズ親子は似ているね」「確かに塁は何でも出来るよ、レイアップ以外はね」「今年のレイカーズのメディア担当者はとても楽しんでいるみたいだ、羨ましいよ」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井千怜が英語の曲をアカペラで披露 LPGAは「新進気鋭のロックスター」と称賛、日米のファンも大喜び！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ランキング50位、ギリギリで来季のシード権を獲得した都玲華 最終戦では謎の言葉「セカイハヒロイ…」で自身を鼓舞
ブライソン・デシャンボーも右腕ゴルフには大苦戦!? SNSで大ブレークした名手との直接対決、はたして結果は……？