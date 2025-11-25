¡ÖËÍ¤Î¥í¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç»³Î¿¤¬ÆÃ·±µå¤ËÁª¤ó¤À¥Õ¥©¡¼¥¯¡¡ÈôÌö¤Ø¸þ¤±¤Æ´º¤¨¤Æà¼Î¤Æ¤¿áÄÌÍÑ¤¹¤ëÊÑ²½µå
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç»³Î¿Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢500Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð2000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡º£µ¨¤Ï26»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢8·î°Ê¹ß¤ÏºÆÄ´À°¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀïÎó¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ1·³¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥º¥ÐÈ´¤±¤¿Éð´ï¤È¤Ê¤ëµå¤¬É¬Í×¡£¤½¤Î·ëÏÀ¤Î²¼¡¢Ëá¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ë¤¬¡¢·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï½ã¿è¤ÊÆ°µ¡¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Î¥í¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï·ë¹½¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¡×¡£¤«¤Í¤ÆÀÆÆ£ÏÂÌ¦2·³´ÆÆÄ¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿Âç»³¤é¤·¤¤·ëÏÀ¤À¡£
¡¡º£µ¨½øÈ×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Íî¤Á¤º¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¿ù»³°ì¼ù¤äÆ£°æâ«ºÈ¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¤é¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿ù»³¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤â·è¤á¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â1·³Áê¼ê¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿µå¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤«°ì¤Ä¤Îµå¼ï¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ï¤¶¤È¾Ã¤·¤Æ¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏµîÇ¯¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ì¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£·ë¹½Í¦µ¤½Ð¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£Âç»³¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤âµß±ç¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£²Æ¾ì¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢1·³¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤Ë°Å¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö2·³¤Î´ü´Ö¤«¤é½©¥¥ã¥ó¥×¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÍèÇ¯¤Î½Õ¡£¤È¤Ó¤¤ê¤ÎÉð´ï¤ò·È¤¨¤Æ¡¢ÈôÌö¤Î3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë