東北日本海側北部では、２６日夕方にかけて、土砂災害に注意・警戒してください。また、東北地方では、２６日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

【画像】東北・全国の天気

［気象概況］

日本海に低気圧があって、東へ進んでいます。この低気圧は、２５日は日本海を東へ進むでしょう。また、２６日にかけて、東北地方の上空約５５００メートルに、氷点下２７度以下の寒気が流れ込む見込みです。低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、東北地方では、積乱雲が発達し、雷の発生する所があるでしょう。東北日本海側北部では、これまでの雨により地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まり、警報級の大雨となる可能性があります。





［雨の予想］２５日から２６日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、東北日本海側北部 ２０ミリ２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東北日本海側北部 ６０ミリ［防災事項］東北日本海側北部では、これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があります。２６日夕方にかけて、大雨による土砂災害に注意・警戒してください。また、東北地方では、２６日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北・全国の天気を画像で

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2308874?display=1