奪われた「母」の権利を取り戻す！マザコン夫と義母の地獄から、我が子を取り戻す妻の壮絶な物語です。

優しい夫との結婚は、幸せの始まりではありませんでした。そこに待っていたのは、義母と夫が結託した、狂気の支配だったのです…！




結婚後、あからさまに妻に妊娠を急かす夫。「1年くらいは2人でのんびり暮らしたいって話してたよね」って言ってたのに…？









そして、我が子が生まれた瞬間、妻の「母親である権利」は義母に完全に奪われてしまうのです。夫と義母の関係もおかしすぎる…。






なんと…夫と義母は最初から計画的だったのです。わが子を抱きしめる自由さえ許されない妻は、母の執念で立ち上がります…！

この漫画は、単なる嫁姑問題を遥かに超えています。
絶望の支配から、我が子と共に新たな人生を掴み取るひとりの女性のストーリーをぜひご一読ください！
漫画「義母に奪われた私の子」
