「子どもを産んだらお前は用済み」義母と夫に全てを奪われた妻は、我が子を取り戻せるのか？
奪われた「母」の権利を取り戻す！マザコン夫と義母の地獄から、我が子を取り戻す妻の壮絶な物語です。
優しい夫との結婚は、幸せの始まりではありませんでした。そこに待っていたのは、義母と夫が結託した、狂気の支配だったのです…！
結婚後、あからさまに妻に妊娠を急かす夫。「1年くらいは2人でのんびり暮らしたいって話してたよね」って言ってたのに…？
そして、我が子が生まれた瞬間、妻の「母親である権利」は義母に完全に奪われてしまうのです。夫と義母の関係もおかしすぎる…。
なんと…夫と義母は最初から計画的だったのです。わが子を抱きしめる自由さえ許されない妻は、母の執念で立ち上がります…！
この漫画は、単なる嫁姑問題を遥かに超えています。
絶望の支配から、我が子と共に新たな人生を掴み取るひとりの女性のストーリーをぜひご一読ください！
漫画「義母に奪われた私の子」
(ウーマンエキサイト編集部)
優しい夫との結婚は、幸せの始まりではありませんでした。そこに待っていたのは、義母と夫が結託した、狂気の支配だったのです…！
結婚後、あからさまに妻に妊娠を急かす夫。「1年くらいは2人でのんびり暮らしたいって話してたよね」って言ってたのに…？
そして、我が子が生まれた瞬間、妻の「母親である権利」は義母に完全に奪われてしまうのです。夫と義母の関係もおかしすぎる…。
なんと…夫と義母は最初から計画的だったのです。わが子を抱きしめる自由さえ許されない妻は、母の執念で立ち上がります…！
この漫画は、単なる嫁姑問題を遥かに超えています。
絶望の支配から、我が子と共に新たな人生を掴み取るひとりの女性のストーリーをぜひご一読ください！
漫画「義母に奪われた私の子」
(ウーマンエキサイト編集部)