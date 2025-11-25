STVニュース北海道

写真拡大

クマの目撃が相次いでいた北海道苫前町で１１月２５日朝、体長１.９メートルのクマが駆除されました。

専門家は、クマが冬眠に入るこれからの時期も警戒するよう呼び掛けています。

２５日朝、苫前町小川地区で箱わなにかかっているのが確認されたのは、体長１.９メートル、体重およそ３８０キロのクマです。

人が近づくと警戒するような様子も確認できます。

このクマは重さおよそ３００キロの箱わなをひっくり返すなど、町内で目撃が相次いでいた個体とみられています。

足の大きさは１７センチあり、その場で駆除されました。

（猟友会羽幌支部苫前部会　林豊行部会長）「近所の人がいくらか安心してくれればなとは感じる。まだまだいる」

道によりますと、２０２５年度のクマの捕獲数は、１０月末時点で狩猟分を除いて９６３頭にのぼります。

過去３番目に多かった２０２４年度の１０２６頭に迫る勢いです。

（石田記者）「閉鎖が解除になった札幌市の円山公園です。公園内では市民が行き交う様子が見られます」

一方、クマの出没が相次ぎ１１月１１日から全面閉鎖していた札幌の円山公園は、２５日に閉鎖が解除されました。

周辺では１２日に円山動物園内でクマ１頭が駆除され、その後２週間クマの痕跡が確認されていませんでした。

（札幌市民）「いつも四季折々の景色見ながら散歩していたので、ようやくほっとできる」

（札幌市民）「ぼちぼちクマは出ないと思うが、異常な年だから可能性はありますよね。こわいですね」

専門家は、クマが冬眠に入るこれからの時期も警戒が必要だと指摘します。

（北大大学院獣医学研究院　坪田敏男教授）「ほとんどのクマは冬眠に入ったとは思うが、すべてのクマとは言い切れないので、ごくわずかなクマが起きていて、ことしはドングリのなりが悪いので、まだ十分に太れていないクマがいると思います。人里に出没して餌をあさる可能性があると思います」

また、札幌市西区に９月２６日から出されているヒグマ警報について、道は２５日を期限に解除する方向で札幌市と調整しています。