タレントの梅宮アンナ（53）が25日放送のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜後8・00）にゲスト出演。5月に電撃結婚した夫でアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏（60）の結婚生活についてぶっちゃけた。

梅宮は昨年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。ステージは3A。抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた。その後、今年5月に世継と出会い、出会ってからわずか10日での電撃婚を発表した。

「私は53歳で、結婚したよっちゃんは60歳。若い時じゃない結婚って、結構サバイバルっていうか、凄いですよ」と梅宮。「10日で結婚してるから、ゼロから始まるじゃない？ まあ大変なんですよ」ともらした。

「お互い自分たちのスタイルができちゃってるから、もうなんか家の陣地取りみたいな。いや、本当に結構それのすり合わせをしていって」と苦笑。「だって全然違うわけだから。価値観って、違うんだもん。どうしてもやっぱりけんかもするし。けんかもできるようになったし、けんかして、もういいってなって、またくっついて。それでうまくやっていってる感じですね、今は」とした。

お互い「頑固」だといい、世継さんも「凄いよ、本当に」と梅宮。「“アートディレクターってこういう感じなんだ”みたいな。世のアートディレクターを旦那さんに持つ奥さんたちの会を作りたいぐらいの気持ち。四六時中いろんなこと考えてますよね。だから、話してても、次から次へと会話が変わっていくし。急に、自分の1人の世界に入ったりする瞬間が“いや、さっきまで話してたのに”っていうところがあって、そうすると今度寂しくなる。“え、どうしよう”みたいな。半年、今経てるんだけど、自分の主張というか、意見とかをぶつけて、それでけんかもいいと思うんです、私は。で、けんかして“ごめんね”ってまた喧嘩して、“ごめんね”みたいな。コミュニケーションみたいな」と話した。

夫婦でドライブでの京都旅行や沖縄旅行などを楽しんでいるそうで「私たちはお互いの子供たちが大きいので、私たちはそれを経て2人になっているんで、ある種1対1、人間同士が集まっている、くっついているので、旅行とかも行けるんですよね。元々よっちゃんが沖縄に毎週のように行く人だったんですよ。ちょっと便乗させてもらって、今行ってるんですけど、昨日の夜も最終便で帰ってきて」と幸せそうに語った。